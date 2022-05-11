Засушливая погода помогла курганским агрономам вывести новые сорта яровой культуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Засушливая погода помогла курганским селекционерам вывести новые образцы пшеницы. Агрономы уже приступили к посеву яровых культур. Селекционный материал сеют двумя способами. Об этом сообщили в агрохолдинге «Кургансемена».

«Прошедший год был сложным для отбора. Однако на фоне засухи селекционерам удалось выявить наиболее засухоустойчивые и жаростойкие образцы. Питомники первого года засеивают с помощью кассетной сеялки. По итогам испытания селекционеры выделят лучшие образцы. Они и станут родоначальниками будущих сортов», — рассказали в пресс-службе агрохолдинга. На делянках питомника экологического сортоиспытания посеют образцы, полученные из научно-исследовательских учреждений и семеноводческих компаний. В этом году селекционный процесс представят на 25 тысячах научных делянках.

«Предстоящий полевой год позволит оценить образцы в конкретных погодных условиях и определить лидеров для передачи на государственное сортоиспытание. Непрерывная селекционная работа дает возможность создавать сорта, ориентированные на разных сельхозтоваропроизводителей», — отметили на предприятии. В ближайшие выходные агрономы приступят к посеву гороха, ячменя и овса.

Ранее URA.RU писало о том, что в курганском научном центре агрономы провели испытания озимых культур с целью выявления наиболее приспособленных образцов к местному климату. Лучше всего перезимовку перенесла рожь. Курганский предприниматель, владелец агрохолдинга «Кургансемена» Марат Исламов, отправит в регионы России несколько десятков вагонов продовольственного зерна. На элеваторе уже идет отгрузка около двух тысяч тонн продукции.

Засушливая погода помогла курганским агрономам вывести новые образцы пшеницы Фото: официальный сайт АО «Кургансемена»

Агрономы агрохолдинга «Кургансемена» приступили к посеву яровых культур Фото: официальный сайт АО «Кургансемена»

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