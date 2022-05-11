В Тюмени на базу отдыха, где утонули дети, набирают спасателей

База отдыха ищет в свой штат спасателей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

База «Пруд Лесной» набирает спасателей, обещая платить им до 2 400 рублей за смену. Такие условия озвучивают для желающих трудоустроиться. Ранее директора компании, которой принадлежит зона отдыха, заключили под стражу, так как в прошлом году на базе утонули двое подростков.

«На „Пруд Лесной“ требуются спасатели. Готовы брать как мужчин, так и девушек. Желающих будут обучать. По зарплате: предлагают от 150 до 200 рублей в час, смена — максимум 12 часов. График — 2/2», — рассказал URA.RU тюменец, интересовавшийся условиями работы на базе отдыха.

Предложение есть и в открытом доступе. Так, вакансия размещена на портале Зарплата.ру. В обязанности сотрудников будут входить спасение людей на воде, оказание первой помощи и профилактика несчастных случаев среди отдыхающих.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени под арест отправили директора ООО «Дельвер» (компании принадлежит «Пруд Лесной») Михаила Фатеева. Поводом стало уголовное дело, возбужденное после утопления на базе отдыха двух подростков летом 2021 года. В середине июня в водоеме погиб подросток, а спустя две недели — юная девушка.