11 мая 2022

В Тюмени на базу отдыха, где утонули дети, набирают спасателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжи Тюмени - Пруд Лесной: купание, загар, отдых, волейбол, еда. Тюмень, пляж, купание, загар, пруд лесной
База отдыха ищет в свой штат спасателей Фото:

База «Пруд Лесной» набирает спасателей, обещая платить им до 2 400 рублей за смену. Такие условия озвучивают для желающих трудоустроиться. Ранее директора компании, которой принадлежит зона отдыха, заключили под стражу, так как в прошлом году на базе утонули двое подростков.

«На „Пруд Лесной“ требуются спасатели. Готовы брать как мужчин, так и девушек. Желающих будут обучать. По зарплате: предлагают от 150 до 200 рублей в час, смена — максимум 12 часов. График — 2/2», — рассказал URA.RU тюменец, интересовавшийся условиями работы на базе отдыха.

Предложение есть и в открытом доступе. Так, вакансия размещена на портале Зарплата.ру. В обязанности сотрудников будут входить спасение людей на воде, оказание первой помощи и профилактика несчастных случаев среди отдыхающих.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени под арест отправили директора ООО «Дельвер» (компании принадлежит «Пруд Лесной») Михаила Фатеева. Поводом стало уголовное дело, возбужденное после утопления на базе отдыха двух подростков летом 2021 года. В середине июня в водоеме погиб подросток, а спустя две недели — юная девушка.

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База «Пруд Лесной» набирает спасателей, обещая платить им до 2 400 рублей за смену. Такие условия озвучивают для желающих трудоустроиться. Ранее директора компании, которой принадлежит зона отдыха, заключили под стражу, так как в прошлом году на базе утонули двое подростков. «На „Пруд Лесной“ требуются спасатели. Готовы брать как мужчин, так и девушек. Желающих будут обучать. По зарплате: предлагают от 150 до 200 рублей в час, смена — максимум 12 часов. График — 2/2», — рассказал URA.RU тюменец, интересовавшийся условиями работы на базе отдыха. Предложение есть и в открытом доступе. Так, вакансия размещена на портале Зарплата.ру. В обязанности сотрудников будут входить спасение людей на воде, оказание первой помощи и профилактика несчастных случаев среди отдыхающих. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени под арест отправили директора ООО «Дельвер» (компании принадлежит «Пруд Лесной») Михаила Фатеева. Поводом стало уголовное дело, возбужденное после утопления на базе отдыха двух подростков летом 2021 года. В середине июня в водоеме погиб подросток, а спустя две недели — юная девушка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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