Глава СК Бастрыкин потребовал отчет о пермском смертельном ДТП

13 мая 2022 в 23:08 Размер текста - 17 +

Глава Следственного комитета РФ потребовал отчет из Перми по смертельному ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин запросил у пермского следственного управления данные по расследованию смертельного ДТП, в котором погиб ребенок. Информация появилась на сайте СК РФ. Авария, совершенная водителем в нетрезвом виде, произошла в городе Березники 8 мая. «Руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Головкину Д. В. представить доклад о ходе расследования, поставив его на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в информации следкома. Данные отправят в Москву после того, как жители Пермского края обратились к Бастрыкину с просьбой проконтролировать ход расследования резонансного дела. Уголовное дело была заведено на ранее судимого водителя после того, как он пьяным грубо нарушил правила и сбил двух братьев на городском перекрестке. 11-лений мальчик погиб, его старший брат находится в реанимации. У мужчины за рулем не было водительского удостоверения. Также следователи проверят, была ли реакция полицейских на сообщения жителей о нетрезвом водителе. Горожане утверждают, что сообщали в полицию о данном нарушителе, и трагедию можно было предотвратить. Ранее URA.RU сообщало, что возмущенные пермяки требуют отставки полицейского городского руководства, чьи подчиненные не среагировали на обращения жителей. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин запросил у пермского следственного управления данные по расследованию смертельного ДТП, в котором погиб ребенок. Информация появилась на сайте СК РФ. Авария, совершенная водителем в нетрезвом виде, произошла в городе Березники 8 мая. «Руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Головкину Д. В. представить доклад о ходе расследования, поставив его на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в информации следкома. Данные отправят в Москву после того, как жители Пермского края обратились к Бастрыкину с просьбой проконтролировать ход расследования резонансного дела. Уголовное дело была заведено на ранее судимого водителя после того, как он пьяным грубо нарушил правила и сбил двух братьев на городском перекрестке. 11-лений мальчик погиб, его старший брат находится в реанимации. У мужчины за рулем не было водительского удостоверения. Также следователи проверят, была ли реакция полицейских на сообщения жителей о нетрезвом водителе. Горожане утверждают, что сообщали в полицию о данном нарушителе, и трагедию можно было предотвратить. Ранее URA.RU сообщало, что возмущенные пермяки требуют отставки полицейского городского руководства, чьи подчиненные не среагировали на обращения жителей.