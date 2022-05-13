Глава СК Бастрыкин потребовал отчет о пермском смертельном ДТП

Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин запросил у пермского следственного управления данные по расследованию смертельного ДТП, в котором погиб ребенок. Информация появилась на сайте СК РФ. Авария, совершенная водителем в нетрезвом виде, произошла в городе Березники 8 мая.
«Руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Головкину Д. В. представить доклад о ходе расследования, поставив его на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в информации следкома. Данные отправят в Москву после того, как жители Пермского края обратились к Бастрыкину с просьбой проконтролировать ход расследования резонансного дела.
Уголовное дело была заведено на ранее судимого водителя после того, как он пьяным грубо нарушил правила и сбил двух братьев на городском перекрестке. 11-лений мальчик погиб, его старший брат находится в реанимации. У мужчины за рулем не было водительского удостоверения.
Также следователи проверят, была ли реакция полицейских на сообщения жителей о нетрезвом водителе. Горожане утверждают, что сообщали в полицию о данном нарушителе, и трагедию можно было предотвратить.
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Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин запросил у пермского следственного управления данные по расследованию смертельного ДТП, в котором погиб ребенок. Информация появилась на сайте СК РФ. Авария, совершенная водителем в нетрезвом виде, произошла в городе Березники 8 мая. «Руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Головкину Д. В. представить доклад о ходе расследования, поставив его на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в информации следкома. Данные отправят в Москву после того, как жители Пермского края обратились к Бастрыкину с просьбой проконтролировать ход расследования резонансного дела. Уголовное дело была заведено на ранее судимого водителя после того, как он пьяным грубо нарушил правила и сбил двух братьев на городском перекрестке. 11-лений мальчик погиб, его старший брат находится в реанимации. У мужчины за рулем не было водительского удостоверения. Также следователи проверят, была ли реакция полицейских на сообщения жителей о нетрезвом водителе. Горожане утверждают, что сообщали в полицию о данном нарушителе, и трагедию можно было предотвратить. Ранее URA.RU сообщало, что возмущенные пермяки требуют отставки полицейского городского руководства, чьи подчиненные не среагировали на обращения жителей.