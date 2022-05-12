Пермяки просят Бастрыкина отправить руководство ГИБДД в отставку

Жители Березников считают, что руководство ГИБДД недосмотрело за своими подчиненными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Березников (Пермский край) начали сбор подписей за отставку начальники отделения ГИБДД Веры Белобородовой из-за смертельного ДТП, произошедшего 8 мая. Открытое письмо главе СКР Александру Бастрыкину и спикеру Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко подготовила инициативная группа граждан. Горожане не верят в объективность расследования дорожно-транспортного происшествия и просят его лично контролировать ход расследования дела.

«Инициативная группа березниковцев подготовила открытое письмо председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль расследование аварии, которая произошла в Березниках 8 мая. Каждый подписавшийся под этим обращением, и сотни других неравнодушных жителей города, просят: […] отставки начальника ГИБДД г. Березники, очевидно, допустившего бездействие сотрудников своего отдела», — пишет сайт «НеПермь».

Кроме этого, березниковцы просят Бастрыкина о проведении служебной проверки в отношении сотрудников полиции и лично контролировать ход расследования уголовного дела. Получить комментарий Белобородовой не удалось. На звонок корреспондента URA.RU в приемной руководства ГИББДД Березников никто не ответил. URA.RU также обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МВД края, к моменту публикации новости он не получен.

Смертельное ДТП произошло в Березниках 8 мая. Автомобиль «Лада Гранта», под управлением местного жителя, вылетел на пешеходный переход на запрещенный сигнал светофора и сбил двух братьев, 18 и 11 лет. В результате ДТП младший из них получил смертельные травмы, а старший в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Предполагаемый виновник ДТП, ранее неоднократно судимый 31-летний житель Березников, арестован. Мужчине предъявлено обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). После случившегося следственные органы начали проверку должностных лиц отдела ГИБДД по городу Березники.

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