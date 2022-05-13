Губернатор подарил семьям ЯНАО полтора миллиона рублей

14 мая 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Губернатор Артюхов вручил премию лучшим семьям Ямала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дмитрий Артюхов вручил гранты на сумму в 250 тыс. рублей шести семьям — лауреатам премии «Семья Ямала». Об этом сообщает пресс-служба губернатора на сайте окружного правительства. «Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с лауреатами ежегодной премии „Семья Ямала“. Лауреаты получили гранты в размере 250 000 рублей», — сообщает пресс-служба на сайте правительства. Ежегодная премия проходит на Ямале девятый раз. В этом году заявки на конкурс подали 45 семей. Семьи оценивались по шести номинациям. В номинации «Династия года» приз забрала оленеводческая семья Валеевых из Приуральского района, семья Иевлевых из Ноябрьска, воспитывающая четырех приемных детей получила звание «Лучшая опекунская семья года», «Золотой семьей года» признана семья Родямовых из Салехарда — пара живет вместе уже 55 лет. Семья Ступак из Надымского района победили в номинации «Преодоление», они родители двойняшек, а родившая четырех детей семья Пряхиных из Надыма стала «Лучшей многодетной семьей». «Молодой семьей года» признана семья Каневых из Ноябрьска. Ранее URA.RU рассказало об увеличении в ЯНАО многодетных семей. За 10 лет их количество выросло в 2,5 раза. Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» , будьте в курсе всех важных событий.

Дмитрий Артюхов вручил гранты на сумму в 250 тыс. рублей шести семьям — лауреатам премии «Семья Ямала». Об этом сообщает пресс-служба губернатора на сайте окружного правительства. «Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с лауреатами ежегодной премии „Семья Ямала“. Лауреаты получили гранты в размере 250 000 рублей», — сообщает пресс-служба на сайте правительства. Ежегодная премия проходит на Ямале девятый раз. В этом году заявки на конкурс подали 45 семей. Семьи оценивались по шести номинациям. В номинации «Династия года» приз забрала оленеводческая семья Валеевых из Приуральского района, семья Иевлевых из Ноябрьска, воспитывающая четырех приемных детей получила звание «Лучшая опекунская семья года», «Золотой семьей года» признана семья Родямовых из Салехарда — пара живет вместе уже 55 лет. Семья Ступак из Надымского района победили в номинации «Преодоление», они родители двойняшек, а родившая четырех детей семья Пряхиных из Надыма стала «Лучшей многодетной семьей». «Молодой семьей года» признана семья Каневых из Ноябрьска. Ранее URA.RU рассказало об увеличении в ЯНАО многодетных семей. За 10 лет их количество выросло в 2,5 раза.