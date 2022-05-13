Минфин США начал бороться с обходом санкций против России

Министерство финансов США опубликовало стратегию борьбы с незаконным финансированием на 2022 год. Казначейство планирует «закрыть лазейки», используемые для обхода антироссийских санкций.
«Стратегия обеспечивает дорожную карту для закрытия лазеек, используемых преступниками и незаконными субъектами. Рекомендации включают повышение прозрачности, использование партнерских отношений и устранение технологических рисков», — говорится в пресс-релизе министерства.
В самом документе подчеркивается, что борьба с незаконным финансированием является «неотъемлемой частью укрепления национальной безопасности и процветания США». Отмечается, что работа по выявлению скрытых активов россиян будет вестись в разы эффективнее.
Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. После введения персональных санкций страны Запада начали арестовывать имущество российских бизнесменов. Так, в Италии изъяли имущество россиян на 900 млн евро. Ранее американские власти не смогли принять закон об изъятии активов россиян. США отказались возвращать российским олигархам конфискованное имущество.
Министерство финансов США опубликовало стратегию борьбы с незаконным финансированием на 2022 год. Казначейство планирует «закрыть лазейки», используемые для обхода антироссийских санкций. «Стратегия обеспечивает дорожную карту для закрытия лазеек, используемых преступниками и незаконными субъектами. Рекомендации включают повышение прозрачности, использование партнерских отношений и устранение технологических рисков», — говорится в пресс-релизе министерства. В самом документе подчеркивается, что борьба с незаконным финансированием является «неотъемлемой частью укрепления национальной безопасности и процветания США». Отмечается, что работа по выявлению скрытых активов россиян будет вестись в разы эффективнее. Ранее сообщалось, что конгресс США одобрил законопроект, разрешающий изъятие имущества россиян для поддержки Украины. В Европейском совете так же заявили, что готовятся отправить замороженные российские активы Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в ограблении россиян. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. После введения персональных санкций страны Запада начали арестовывать имущество российских бизнесменов. Так, в Италии изъяли имущество россиян на 900 млн евро. Ранее американские власти не смогли принять закон об изъятии активов россиян. США отказались возвращать российским олигархам конфискованное имущество.