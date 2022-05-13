Минфин США начал бороться с обходом санкций против России

14 мая 2022 в 04:46 Размер текста - 17 +

Министерство финансов США опубликовало стратегию борьбы с незаконным финансированием на 2022 год. Казначейство планирует «закрыть лазейки», используемые для обхода антироссийских санкций. «Стратегия обеспечивает дорожную карту для закрытия лазеек, используемых преступниками и незаконными субъектами. Рекомендации включают повышение прозрачности, использование партнерских отношений и устранение технологических рисков», — говорится в пресс-релизе министерства. В самом документе подчеркивается, что борьба с незаконным финансированием является «неотъемлемой частью укрепления национальной безопасности и процветания США». Отмечается, что работа по выявлению скрытых активов россиян будет вестись в разы эффективнее. Ранее сообщалось, что конгресс США одобрил законопроект, разрешающий изъятие имущества россиян для поддержки Украины. В Европейском совете так же заявили, что готовятся отправить замороженные российские активы Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в ограблении россиян. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. После введения персональных санкций страны Запада начали арестовывать имущество российских бизнесменов. Так, в Италии изъяли имущество россиян на 900 млн евро. Ранее американские власти не смогли принять закон об изъятии активов россиян. США отказались возвращать российским олигархам конфискованное имущество.