16 мая 2022

В Кургане авторы замены супергероев Marvel выпустили новую серию. Видео

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Интервью с авторами комиксов «Сказка», «Раз» и «Два» Ильей Гринбергом и Настей Франц. Екатеринбург, комиксы, наброски, рисунки
Курганская киностудия CompactTV выпустила мультфильм про перестройку Кургана Фото:

Курганская киностудия CompactTV, которая ранее нашла замену супергероев Marvel, выпустила третью серию мультфильма об истории города. Она посвящена послевоенной перестройке Кургана. Новый выпуск опубликован в группе проекта «Мульти История» в социальной сети «ВКонтакте».

«Посмотрите на Курган конца 40-х: светлые цеха заводов, комфортное жилье и инфраструктура… избегали его стороной. Не было даже дорог: вместо асфальта дороги мостили деревянными обрезками. Но, благодаря нашему герою, в Кургане появился великолепный центр, площадь и инфраструктура. Кто он? Ответы в нашем мультфильме!» — говорится в описании к новой серии.

Ранее URA.RU писало о том, что киностудия CompactTV показала мультфильм про декабристов, которые в декабре 1825 года попытались совершить государственный переворот. Их представили в виде супергероев, обладающих «силой садоводства», «силой грамотности» и «силой денег». В конце марта киностудия выпустила первый мультфильм про Курган, главным героем которого стал основатель города Тимофей Невежин.

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Курганская киностудия CompactTV, которая ранее нашла замену супергероев Marvel, выпустила третью серию мультфильма об истории города. Она посвящена послевоенной перестройке Кургана. Новый выпуск опубликован в группе проекта «Мульти История» в социальной сети «ВКонтакте». «Посмотрите на Курган конца 40-х: светлые цеха заводов, комфортное жилье и инфраструктура… избегали его стороной. Не было даже дорог: вместо асфальта дороги мостили деревянными обрезками. Но, благодаря нашему герою, в Кургане появился великолепный центр, площадь и инфраструктура. Кто он? Ответы в нашем мультфильме!» — говорится в описании к новой серии. Ранее URA.RU писало о том, что киностудия CompactTV показала мультфильм про декабристов, которые в декабре 1825 года попытались совершить государственный переворот. Их представили в виде супергероев, обладающих «силой садоводства», «силой грамотности» и «силой денег». В конце марта киностудия выпустила первый мультфильм про Курган, главным героем которого стал основатель города Тимофей Невежин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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