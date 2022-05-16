В Кургане авторы замены супергероев Marvel выпустили новую серию. Видео

17 мая 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

Курганская киностудия CompactTV выпустила мультфильм про перестройку Кургана Фото: Александр Мамаев © URA.RU Курганская киностудия CompactTV, которая ранее нашла замену супергероев Marvel, выпустила третью серию мультфильма об истории города. Она посвящена послевоенной перестройке Кургана. Новый выпуск опубликован в группе проекта «Мульти История» в социальной сети «ВКонтакте». «Посмотрите на Курган конца 40-х: светлые цеха заводов, комфортное жилье и инфраструктура… избегали его стороной. Не было даже дорог: вместо асфальта дороги мостили деревянными обрезками. Но, благодаря нашему герою, в Кургане появился великолепный центр, площадь и инфраструктура. Кто он? Ответы в нашем мультфильме!» — говорится в описании к новой серии. Ранее URA.RU писало о том, что киностудия CompactTV показала мультфильм про декабристов, которые в декабре 1825 года попытались совершить государственный переворот. Их представили в виде супергероев, обладающих «силой садоводства», «силой грамотности» и «силой денег». В конце марта киностудия выпустила первый мультфильм про Курган, главным героем которого стал основатель города Тимофей Невежин. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

Курганская киностудия CompactTV, которая ранее нашла замену супергероев Marvel, выпустила третью серию мультфильма об истории города. Она посвящена послевоенной перестройке Кургана. Новый выпуск опубликован в группе проекта «Мульти История» в социальной сети «ВКонтакте». «Посмотрите на Курган конца 40-х: светлые цеха заводов, комфортное жилье и инфраструктура… избегали его стороной. Не было даже дорог: вместо асфальта дороги мостили деревянными обрезками. Но, благодаря нашему герою, в Кургане появился великолепный центр, площадь и инфраструктура. Кто он? Ответы в нашем мультфильме!» — говорится в описании к новой серии. Ранее URA.RU писало о том, что киностудия CompactTV показала мультфильм про декабристов, которые в декабре 1825 года попытались совершить государственный переворот. Их представили в виде супергероев, обладающих «силой садоводства», «силой грамотности» и «силой денег». В конце марта киностудия выпустила первый мультфильм про Курган, главным героем которого стал основатель города Тимофей Невежин.