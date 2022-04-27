Киностудия CompactTV представила декабристов в виде супергероев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Курганская киностудия CompactTV выпустила вторую серию мультфильма об истории города. Она посвящена декабристам, которые представлены в образе супергероев, давших толчок развитию Кургана.

«Мы долго думали, кто является героем для современных детей, опросы проводили. Они все говорят про героев Marvel. А вообще, кто такой герой? Это человек, который чем-то жертвует ради других. Декабристы — это настоящие герои. И чтобы они стали более понятными и интересными для современных детей, мы их сделали супергероями», — рассказал URA.RU руководитель киностудии CompactTV, режиссер и сценарист Константин Романов.

Новая серия мультфильма опубликована в группе проекта «Мульти История» в соцсети «ВКонтакте». Она посвящена декабристам, которые в декабре 1825 года попытались совершить государственный переворот. Тринадцать из них отправили в ссылку в Курган. Этих декабристов представили в виде супергероев, обладающих «силой садоводства», «силой грамотности» и «силой денег».

«Постепенно наши герои осваиваются, и начинают применять свои суперсилы. Андрей Розен вывел новые морозоустойчивые сорта вишни, которые стали сеять курганцы. Город стал цветущим садом. Декабристы помогали неграмотным крестьянам писать жалобы на беспредел местных властей, чем их жутко бесили. Богатые декабристы занимались благотворительностью — помогали местным больницам, школам и культурным учреждениям», — говорится в мультфильме.

В конце марта CompactTV выпустила первый мультфильм про Курган, главным героем которого стал основатель города Тимофей Невежин. Студия решила снимать короткие ролики с легкой подачей и юмором, так как современная молодежь не смотрит 30- минутные документальные фильмы. Романов тогда заявлял URA.RU, что следующие три ролика будут посвящены декабристам, купцу Александру Балакшину и маслоделию, а также послевоенному строительству в Кургане.

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