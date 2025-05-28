Екатеринбург замахнулся на статус столицы туризма: что для этого нужно

Екатеринбург может стать столицей туризма, если в городе начнет активнее развиваться местный бизнес. Таким мнением в эфире телеканала «Россия-24» поделился глава комиссии гордумы по экономическому развитию Артур Зиганшин.
«У нас в Екатеринбурге самые сильные, самые мощные предприниматели по сравнению с другими регионами. Они способны создавать уникальные проекты, в том числе в области туризма, внутреннего туризма. Нужно оказывать поддержку, направлять наших предпринимателей, давать возможность реализовывать самые амбициозные проекты. И тогда, я думаю, Екатеринбург станет туристической столицей нашей страны после Москвы и Санкт-Петербурга», — подчеркнул Зиганшин.
По словам депутата, город привлекателен как для внутреннего, так и делового туризма — посещаемость здесь год от года только растет. Город идет по пути развития фестивального движения, музыкальных, театральных, спортивных событий. Это помогает привлекать как можно больше гостей, отметил Зиганшин.
А отсутствие водоемов, подчеркнул депутат, компенсируется запуском сети термальных источников. Их открывают, как в столице Урала, так и в области. «В Екатеринбурге, по-моему, уже несколько их функционирует. Планируется развитие в Нижнем Тагиле, я слышал. Это направление — это ответ на запрос горожан на такой оздоровительный вид отдыха», — добавил депутат. Подчеркнув, что в Екатеринбурге их нужно открыть не менее пяти. Это поможет удовлетворить все запросы — как горожан, так и гостей.
В апреле 2025 года Екатеринбург взял первые места в трех номинациях Всероссийской премии «Туристические города». Организаторы выбирали муниципалитеты по 25 критериям. Столица Урала была признана лучшей в MICE-туризме (связано с проведением корпоративов), в конгрессно-выставочной деятельности и в медицинском туризме.
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