16 мая 2022

В Тюменской области введен 60-ти дневный карантин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кафе «Поместье». Курган , фауна, дикие животные, енотовидная собака, чучело енотовидной собаки, таксидермия, таксидермия животных
Бешенством жителя Тюменской области заразила енотовидная собака Фото:

В Армизонском районе Тюменской области введен 60-ти дневный карантин по причине заражения человека бешенством. Об этом сообщает пресс-служба Ишимского района.

«На территории деревни Плоское Армизонского района введен 60-ти дневный карантин по бешенству. 8 мая у жителя данного населенного пункта произошел контакт с енотовидной собакой. Пробы, взятые у убитого животного, подтвердили бешенство», — сообщает пресс-служба.

Пострадавшему мужчине была оказана медицинская помощь. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно, но ему предстоит пройти полный курс вакцинации от бешенства. Также в пресс-службе отметили, что переносчиком заболевания человек не является.

Ранее URA.RU сообщало о возможном введении карантина в Тюменской области. В деревне Плоское Армизонского района был обнаружен очаг смертельной болезни.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени», будьте в курсе всех важных событий.

В Армизонском районе Тюменской области введен 60-ти дневный карантин по причине заражения человека бешенством. Об этом сообщает пресс-служба Ишимского района. «На территории деревни Плоское Армизонского района введен 60-ти дневный карантин по бешенству. 8 мая у жителя данного населенного пункта произошел контакт с енотовидной собакой. Пробы, взятые у убитого животного, подтвердили бешенство», — сообщает пресс-служба. Пострадавшему мужчине была оказана медицинская помощь. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно, но ему предстоит пройти полный курс вакцинации от бешенства. Также в пресс-службе отметили, что переносчиком заболевания человек не является. Ранее URA.RU сообщало о возможном введении карантина в Тюменской области. В деревне Плоское Армизонского района был обнаружен очаг смертельной болезни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...