В Тюменской области введен 60-ти дневный карантин

17 мая 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Бешенством жителя Тюменской области заразила енотовидная собака Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Армизонском районе Тюменской области введен 60-ти дневный карантин по причине заражения человека бешенством. Об этом сообщает пресс-служба Ишимского района. «На территории деревни Плоское Армизонского района введен 60-ти дневный карантин по бешенству. 8 мая у жителя данного населенного пункта произошел контакт с енотовидной собакой. Пробы, взятые у убитого животного, подтвердили бешенство», — сообщает пресс-служба. Пострадавшему мужчине была оказана медицинская помощь. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно, но ему предстоит пройти полный курс вакцинации от бешенства. Также в пресс-службе отметили, что переносчиком заболевания человек не является. Ранее URA.RU сообщало о возможном введении карантина в Тюменской области. В деревне Плоское Армизонского района был обнаружен очаг смертельной болезни. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

В Армизонском районе Тюменской области введен 60-ти дневный карантин по причине заражения человека бешенством. Об этом сообщает пресс-служба Ишимского района. «На территории деревни Плоское Армизонского района введен 60-ти дневный карантин по бешенству. 8 мая у жителя данного населенного пункта произошел контакт с енотовидной собакой. Пробы, взятые у убитого животного, подтвердили бешенство», — сообщает пресс-служба. Пострадавшему мужчине была оказана медицинская помощь. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно, но ему предстоит пройти полный курс вакцинации от бешенства. Также в пресс-службе отметили, что переносчиком заболевания человек не является. Ранее URA.RU сообщало о возможном введении карантина в Тюменской области. В деревне Плоское Армизонского района был обнаружен очаг смертельной болезни.