В Тюменской области обнаружили очаг смертельной болезни. Власти хотят ввести карантин

12 мая 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

В месте обнаружения зараженного трупа хотят ввести карантин (архив) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деревне Плоское Армизонского района Тюменской области обнаружили очаг бешенства, из-за чего в радиусе трех километров собираются объявить карантин. Соответствующее постановление подготовило управление ветеринарии региона, документ есть в распоряжении URA.RU. «Установить с 12 мая карантин по бешенству на территории очага, расположенного в границах личного подсобного хозяйства в деревне Плоское Армизонского района, а также в радиусе трех километров от него. Ввести ограничения на срок в 60 дней», — говорится в документе, подготовленном управлением ветеринарии Тюменской области. Опасное заболевание было обнаружено после исследования трупа енотовидной собаки, обнаруженной на территории подсобного хозяйства. На период ограничений с территории очага нельзя вывозить невакцинированных животных. Ранее URA.RU писало и о других случаях выявления бешенства. Так, болезнь находили у трупов лисиц, кошек и коров. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

В деревне Плоское Армизонского района Тюменской области обнаружили очаг бешенства, из-за чего в радиусе трех километров собираются объявить карантин. Соответствующее постановление подготовило управление ветеринарии региона, документ есть в распоряжении URA.RU. «Установить с 12 мая карантин по бешенству на территории очага, расположенного в границах личного подсобного хозяйства в деревне Плоское Армизонского района, а также в радиусе трех километров от него. Ввести ограничения на срок в 60 дней», — говорится в документе, подготовленном управлением ветеринарии Тюменской области. Опасное заболевание было обнаружено после исследования трупа енотовидной собаки, обнаруженной на территории подсобного хозяйства. На период ограничений с территории очага нельзя вывозить невакцинированных животных. Ранее URA.RU писало и о других случаях выявления бешенства. Так, болезнь находили у трупов лисиц, кошек и коров.