11 мая 2022

В Тюменской области обнаружили очаг смертельной болезни. Власти хотят ввести карантин

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Областная больница. Курган , областная больница, зона карантина
В месте обнаружения зараженного трупа хотят ввести карантин (архив) Фото:

В деревне Плоское Армизонского района Тюменской области обнаружили очаг бешенства, из-за чего в радиусе трех километров собираются объявить карантин. Соответствующее постановление подготовило управление ветеринарии региона, документ есть в распоряжении URA.RU.

«Установить с 12 мая карантин по бешенству на территории очага, расположенного в границах личного подсобного хозяйства в деревне Плоское Армизонского района, а также в радиусе трех километров от него. Ввести ограничения на срок в 60 дней», — говорится в документе, подготовленном управлением ветеринарии Тюменской области.

Опасное заболевание было обнаружено после исследования трупа енотовидной собаки, обнаруженной на территории подсобного хозяйства. На период ограничений с территории очага нельзя вывозить невакцинированных животных.

Ранее URA.RU писало и о других случаях выявления бешенства. Так, болезнь находили у трупов лисиц, кошек и коров.

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В деревне Плоское Армизонского района Тюменской области обнаружили очаг бешенства, из-за чего в радиусе трех километров собираются объявить карантин. Соответствующее постановление подготовило управление ветеринарии региона, документ есть в распоряжении URA.RU. «Установить с 12 мая карантин по бешенству на территории очага, расположенного в границах личного подсобного хозяйства в деревне Плоское Армизонского района, а также в радиусе трех километров от него. Ввести ограничения на срок в 60 дней», — говорится в документе, подготовленном управлением ветеринарии Тюменской области. Опасное заболевание было обнаружено после исследования трупа енотовидной собаки, обнаруженной на территории подсобного хозяйства. На период ограничений с территории очага нельзя вывозить невакцинированных животных. Ранее URA.RU писало и о других случаях выявления бешенства. Так, болезнь находили у трупов лисиц, кошек и коров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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