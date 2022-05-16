В Тюмени разрушился памятник архитектуры

17 мая 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Стена дома рухнула в процессе работ по реставрации (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У регионального памятника архитектуры в Тюмени — дома мещанина Замятина, обвалилась одна из стен. Здание находится в стадии реконструкции. «В Тюмени разрушилась часть исторического здания — дома Замятина на улице Первомайской. Жильцы ближайших домов утверждают, что стена отвалилась ночью, когда на город обрушился ливень. До инцидента на участке проходили работы, исполнители которых копали рядом с фундаментом», — сообщает издание 72.ru. По данным журналистов, в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области на ситуацию отреагировали лишь после обращения СМИ. До этого чиновники об обрушении не знали, но сейчас намерены разобраться в произошедшем. Дом мещанина Ивана Замятина — памятник архитектуры регионального значения, построенный в 1872 году. В 2019 году строение передали в аренду компании «Инвестстрой», которая должна произвести его реконструкцию. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти выделили деньги на реставрацию другого культурного памятника в областной столице — дома мещанки Рубцовой. На эти цели планируют направить 56 млн рублей.

У регионального памятника архитектуры в Тюмени — дома мещанина Замятина, обвалилась одна из стен. Здание находится в стадии реконструкции. «В Тюмени разрушилась часть исторического здания — дома Замятина на улице Первомайской. Жильцы ближайших домов утверждают, что стена отвалилась ночью, когда на город обрушился ливень. До инцидента на участке проходили работы, исполнители которых копали рядом с фундаментом», — сообщает издание 72.ru. По данным журналистов, в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области на ситуацию отреагировали лишь после обращения СМИ. До этого чиновники об обрушении не знали, но сейчас намерены разобраться в произошедшем. Дом мещанина Ивана Замятина — памятник архитектуры регионального значения, построенный в 1872 году. В 2019 году строение передали в аренду компании «Инвестстрой», которая должна произвести его реконструкцию. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти выделили деньги на реставрацию другого культурного памятника в областной столице — дома мещанки Рубцовой. На эти цели планируют направить 56 млн рублей.