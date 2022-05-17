Голодавшая в Пекине пермская биатлонистка ушла от тренера

17 мая 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

Спортсменка будет выступать за ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Биатлонистка из Пермского края Валерия Васнецова решила уйти от своего тренера Иннокентия Каринцева и выступать за Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом Каринцев заявил в интервью «Матч ТВ». «Сказала, что переходит в другой регион. Была напряженка с самой зимы», — приводит телеканал слова Каринцева. Сама спортсменка в интервью « Матч ТВ» объяснила, что такое решение принято, поскольку «в Пермском крае не такие хорошие условия» для тренировок. По словам Васнецовой, о своем решении она предупредила тренера заранее. Тем не менее, он воспринял это как личную обиду. «Я специально приехала в Чайковский, заранее предупредила [Каринцева]. Мы с ним сели и поговорили. Сначала разговор был нормальный. Потом пошли повышенные тона. Я много о себе плохого услышала. Мы не на очень хорошей ноте расстались», — призналась Васнецова. Васнецова является уроженкой удмуртского города Можга, выступала за Пермский край. Планировалось, что она примет участие в зимней Олимпиаде в Пекине в составе российской сборной по биатлону. Однако у биатлонистки выявили положительный тест на коронавирус, отстранили от участия в Играх и поселили в ковид-отеле. Спортсменка жаловалась на плохое питание, после чего руководство учреждения изменило ее меню. В Международном олимпийском комитете признали проблему и пообещали в ней разобраться.

Биатлонистка из Пермского края Валерия Васнецова решила уйти от своего тренера Иннокентия Каринцева и выступать за Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом Каринцев заявил в интервью «Матч ТВ». «Сказала, что переходит в другой регион. Была напряженка с самой зимы», — приводит телеканал слова Каринцева. Сама спортсменка в интервью «Матч ТВ» объяснила, что такое решение принято, поскольку «в Пермском крае не такие хорошие условия» для тренировок. По словам Васнецовой, о своем решении она предупредила тренера заранее. Тем не менее, он воспринял это как личную обиду. «Я специально приехала в Чайковский, заранее предупредила [Каринцева]. Мы с ним сели и поговорили. Сначала разговор был нормальный. Потом пошли повышенные тона. Я много о себе плохого услышала. Мы не на очень хорошей ноте расстались», — призналась Васнецова. Васнецова является уроженкой удмуртского города Можга, выступала за Пермский край. Планировалось, что она примет участие в зимней Олимпиаде в Пекине в составе российской сборной по биатлону. Однако у биатлонистки выявили положительный тест на коронавирус, отстранили от участия в Играх и поселили в ковид-отеле. Спортсменка жаловалась на плохое питание, после чего руководство учреждения изменило ее меню. В Международном олимпийском комитете признали проблему и пообещали в ней разобраться.