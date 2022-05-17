Минюст РФ призвал признать «Азов»* террористической организацией

Суд рассмотрит введение нового статуса для украинских националистов 26 мая
Министерство юстиции РФ направило в Верховный суд запрос о признании террористической организацией украинского батальона «Азов», запрещенного на территории РФ и признанного экстремистским. Рассмотрение пройдет 26 мая.
«Верховный суд 26 мая рассмотрит дело о признании украинского батальона „Азов“ террористической организацией», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Минюста РФ. Кроме того, суд рассмотрит запрет деятельности батальона в России.
*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.
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