Глава отдаленного района стал богаче мэра Тюмени

18 мая 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Глава Омутинского района Олег Кузнецов в 2021 году заработал больше денег, чем мэр Тюмени Руслан Кухарук Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Глава Омутинского района Олег Кузнецов в 2021 году заработал 6,13 млн рублей. Информация об этом указана в декларации о доходах, опубликованной на официальном портале органов государственной власти региона. При этом, доходы мэра Тюмени Руслана Кухарука за тот же период составили 6,1 млн рублей. «Кузнецов О.А., глава Омутинского района. Общая сумма дохода: 6 130 245 руб. (в том числе от отчуждения имущества 3 760 000 руб.)», — указано в декларации Кузнецова. Кроме этого, Кузнецову принадлежат автомобили Lexus LX 570 и Toyota Land Cruiser 120, мотовездеход Yamaha YFM550, снегоход LYNX 69 YETI ARMY600, моторная лодка 37 2.0.3В.3.15, снегоболотоход СКБ-600-03, автомобильный прицеп, два земельных участка, жилой дом, квартира, гараж и машиноместа. Супруга чиновника в 2021 году заработала 9 млн рублей. В ее собственности находятся автомобили Lexus RX300, Suzuki GRAND VITARA (¼ доли), прицеп КМЗ-82840В (¼ доли), 23 земельных участка (в одном из них — ¼ доли), 2 жилых дома (в одном из них — ¼ доли), 5 квартир (в трех из них — ½ доли), 8 нежилых зданий и 2 магазина. Декларации опубликовали все главы муниципальных районов Тюменской области, за исключением Уватского и Викуловского. Топ чиновников по доходам выглядит следующим образом: Глава Омутинского района Олег Кузнецов — 6,13 млн рублей (в том числе от отчуждения имущества 3,76 млн рублей);

Глава Упоровского района Леонид Сауков — 5, 54 млн рублей (в том числе от отчуждения имущества 2, 4 млн рублей);

Глава Тюменского района Светлана Иванова — 4, 33 млн рублей;

Глава Аромашевского района Игорь Власов — 4, 02 млн рублей (в том числе от отчуждения имущества 1 150 млн рублей);

Глава Вагайского района Рамай Сунгатулин — 3, 59 млн рублей.

Глава Омутинского района Олег Кузнецов в 2021 году заработал 6,13 млн рублей. Информация об этом указана в декларации о доходах, опубликованной на официальном портале органов государственной власти региона. При этом, доходы мэра Тюмени Руслана Кухарука за тот же период составили 6,1 млн рублей. «Кузнецов О.А., глава Омутинского района. Общая сумма дохода: 6 130 245 руб. (в том числе от отчуждения имущества 3 760 000 руб.)», — указано в декларации Кузнецова. Кроме этого, Кузнецову принадлежат автомобили Lexus LX 570 и Toyota Land Cruiser 120, мотовездеход Yamaha YFM550, снегоход LYNX 69 YETI ARMY600, моторная лодка 37 2.0.3В.3.15, снегоболотоход СКБ-600-03, автомобильный прицеп, два земельных участка, жилой дом, квартира, гараж и машиноместа. Супруга чиновника в 2021 году заработала 9 млн рублей. В ее собственности находятся автомобили Lexus RX300, Suzuki GRAND VITARA (¼ доли), прицеп КМЗ-82840В (¼ доли), 23 земельных участка (в одном из них — ¼ доли), 2 жилых дома (в одном из них — ¼ доли), 5 квартир (в трех из них — ½ доли), 8 нежилых зданий и 2 магазина. Декларации опубликовали все главы муниципальных районов Тюменской области, за исключением Уватского и Викуловского. Топ чиновников по доходам выглядит следующим образом: