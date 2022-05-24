24 мая 2022

Шумков предложил отправлять горелый лес в Донбасс

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва
Курганский горельник хотят отправить для восстановления Донбасса Фото:
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил отправлять горелый лес для помощи жителям Донбасса. Об этом глава региона рассказал в интервью на официальной странице правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте»

«Сейчас идут большие восстановительные работы на Донбассе. Там в основном разрушены кровельная часть, набивки. Это деревянные стройматериалы. Если арендаторы не смогли защитить лес, то необходимо изымать горельник. Мы считаем, что это разумное предложение», — сказал Шумков.

Ранее URA.RU писало о том, что глава региона Вадим Шумков предложил Минприроды в обязательном порядке страховать лесной фонд. А у недобросовестных курганских арендаторов отбирать лес для бесплатного предоставления его нуждающимся категориям граждан в виде дров или стройматериалов. Также Шумков призвал снизить плотность застройки в дачных поселках, чтобы обезопасить дома и постройки от пожаров.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил отправлять горелый лес для помощи жителям Донбасса. Об этом глава региона рассказал в интервью на официальной странице правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте» «Сейчас идут большие восстановительные работы на Донбассе. Там в основном разрушены кровельная часть, набивки. Это деревянные стройматериалы. Если арендаторы не смогли защитить лес, то необходимо изымать горельник. Мы считаем, что это разумное предложение», — сказал Шумков. Ранее URA.RU писало о том, что глава региона Вадим Шумков предложил Минприроды в обязательном порядке страховать лесной фонд. А у недобросовестных курганских арендаторов отбирать лес для бесплатного предоставления его нуждающимся категориям граждан в виде дров или стройматериалов. Также Шумков призвал снизить плотность застройки в дачных поселках, чтобы обезопасить дома и постройки от пожаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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