Шумков предложил отправлять горелый лес в Донбасс

Курганский горельник хотят отправить для восстановления Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил отправлять горелый лес для помощи жителям Донбасса. Об этом глава региона рассказал в интервью на официальной странице правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте»

«Сейчас идут большие восстановительные работы на Донбассе. Там в основном разрушены кровельная часть, набивки. Это деревянные стройматериалы. Если арендаторы не смогли защитить лес, то необходимо изымать горельник. Мы считаем, что это разумное предложение», — сказал Шумков.

Ранее URA.RU писало о том, что глава региона Вадим Шумков предложил Минприроды в обязательном порядке страховать лесной фонд. А у недобросовестных курганских арендаторов отбирать лес для бесплатного предоставления его нуждающимся категориям граждан в виде дров или стройматериалов. Также Шумков призвал снизить плотность застройки в дачных поселках, чтобы обезопасить дома и постройки от пожаров.