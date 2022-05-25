Жители ЯНАО осудили подростков, убивающих голубей

Пост о жестоком обращении с птицами появился в группе в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Надыма (ЯНАО) возмутились анонимным сообщением в группе «Злой и добрый надымчанин», в котором рассказывается о подростках, убивающих голубей. Сообщение опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня слышала как мелкие пацаны хвастались как вчера убили голубя камнем. И предлагали повторить, показать это девчонкам. Вот такие у нас растут дети», — написал анонимный пользователь в паблике.

Из 21 комментария, большинство осуждающие. «Позорище родителям!!! Зато „яжмамки“ в инете сутками сидят!» — высказывает претензию родителям Кристина Николаиди. «Очень хочу услышать ответ от этих ребят. Вы считаете себя сильными и лучшими убивая беззащитных животных?» — обращается к виновникам Алексия Сероштанова.

«10 взрослых женщин и мужчин написали оскорбления и угрозы неизвестным им детям. Никто не в курсе реально ли дети сделали то, о чем говорили на площадке.реально ли был такой разговор…никто из вас там не был.но ваши слова здесь реальны…и чего вы ожидаете от подрастающего поколения, если сами жестоки к тем кто слабее?» — отмечает Али Филиппова.

Корреспондентом URA.RU направлены запросы в администрацию Надыма и УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать какие меры воздействия можно применить в подобной ситуации. На момент публикации ответы не получены.

Ранее URA.RU рассказало об опросе «Стоит ли кормить голубей», обращенном к жителям ЯНАО. Большинство высказались против прикорма птиц в городах.