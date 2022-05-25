Чиновник правительства ЯНАО скончался на рабочем месте

Начальнику отдела департамента финансов ЯНАО стало плохо на рабочем месте 25 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На рабочем месте скончался начальник отдела департамента финансов ЯНАО Николай Евдокимов. Он также является мужем замглавы Салехарда по социальной политике Ларисы Евдокимовой. Об этом URA.RU сообщил источник в структурах власти.

«Ему стало плохо на работе. Спасти не успели. Говорят, у Евдокимова случился сердечный приступ вчера, 25 мая», — рассказывает собеседник.

В правительство был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Оперативно получить ответ не удалось — на момент публикации его не подготовили.