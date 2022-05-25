Чиновник правительства ЯНАО скончался на рабочем месте

Начальнику отдела департамента финансов ЯНАО стало плохо на рабочем месте 25 мая
На рабочем месте скончался начальник отдела департамента финансов ЯНАО Николай Евдокимов. Он также является мужем замглавы Салехарда по социальной политике Ларисы Евдокимовой. Об этом URA.RU сообщил источник в структурах власти.
«Ему стало плохо на работе. Спасти не успели. Говорят, у Евдокимова случился сердечный приступ вчера, 25 мая», — рассказывает собеседник.
В правительство был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Оперативно получить ответ не удалось — на момент публикации его не подготовили.
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