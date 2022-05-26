26 мая 2022

В Салехарде летом будут работать три асфальтовых завода. Видео

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Объезд по вопросу ремонта улицы Мостостроителей. Курган, дорожное покрытие, асфальт, ремонт дороги, проспект мостостроителей
После обновления производительность завода выросла с 32 до 50 тонн асфальта в час Фото:

В Салехарде после модернизации заработал асфальтобетонный завод, оборудование которого запустили в работу с началом дорожных работ в регионе. Как сообщается в официальном telegram-канале окружного правительства, в июне в работу запустят еще два завода.

«После обновления производительность завода выросла с 32 до 50 тонн асфальта в час. Сейчас предприятие производит 5 фракций асфальтобетонной смеси, в том числе асфальта типа А. Он лучше выдерживает температурные перепады и нагрузки. В начале июня в Салехарде запустят еще два завода. Вся продукция пойдет на ремонт городских улиц», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, асфальт будут производить до сентября включительно. Его используют для ремонта ям на улицах города, а также для устранения срочных текущих задач.

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В Салехарде после модернизации заработал асфальтобетонный завод, оборудование которого запустили в работу с началом дорожных работ в регионе. Как сообщается в официальном telegram-канале окружного правительства, в июне в работу запустят еще два завода. «После обновления производительность завода выросла с 32 до 50 тонн асфальта в час. Сейчас предприятие производит 5 фракций асфальтобетонной смеси, в том числе асфальта типа А. Он лучше выдерживает температурные перепады и нагрузки. В начале июня в Салехарде запустят еще два завода. Вся продукция пойдет на ремонт городских улиц», — говорится в сообщении. По информации пресс-службы, асфальт будут производить до сентября включительно. Его используют для ремонта ям на улицах города, а также для устранения срочных текущих задач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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