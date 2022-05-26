После обновления производительность завода выросла с 32 до 50 тонн асфальта в час Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде после модернизации заработал асфальтобетонный завод, оборудование которого запустили в работу с началом дорожных работ в регионе. Как сообщается в официальном telegram-канале окружного правительства, в июне в работу запустят еще два завода.

«После обновления производительность завода выросла с 32 до 50 тонн асфальта в час. Сейчас предприятие производит 5 фракций асфальтобетонной смеси, в том числе асфальта типа А. Он лучше выдерживает температурные перепады и нагрузки. В начале июня в Салехарде запустят еще два завода. Вся продукция пойдет на ремонт городских улиц», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, асфальт будут производить до сентября включительно. Его используют для ремонта ям на улицах города, а также для устранения срочных текущих задач.