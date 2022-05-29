Курганского производителя полуфабрикатов наказали за взятку

Курганский бизнесмен заплатит крупный штраф за дачу взятки ветврачу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане руководителю предприятия по производству полуфабрикатов назначали штраф за дачу взятки ветеринарному врачу. Информация об этом опубликована на официальном сайте областной прокуратуры.

«Курганский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя организации. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу (п. „б“ ч.4 ст. 291 УК РФ). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере два миллиона рублей», — говорится в информации надзорного ведомства.

Суд установил, что с 2016 по 2019 годы бизнесмен передавал врачу Курганского центра ветеринарии деньги за оформление ветеринарно-санитарных документов без осмотра продукции и отбора проб. «Деньги в качестве взятки женщина получала в кассе предприятия в качестве заработной платы по фиктивному договору гражданско-правового характера по уборке помещений. Общая сумма взятки составила более 200 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе прокуратуры региона. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало, в июне прошлого года руководителю курганского предприятия по производству мясных полуфабрикатов было предъявлено обвинение во взятке ветеринарному врачу. Сумма составила 240 тысяч рублей.