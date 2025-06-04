04 июня 2025

Курганские власти в два раза снизили цену земли под строительство элитного микрорайона. Скрин

Под Курганом планируют построить элитный микрорайон в Варгашах
© Служба новостей «URA.RU»
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В поселке Варгаши продают землю для комплексной застройки за 1,5 млн рублей
В поселке Варгаши продают землю для комплексной застройки за 1,5 млн рублей
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Комплексная застройка в Курганской области

Земельный участок под строительство элитного микрорайона в рабочем поселке Варгаши (Курганская область) подешевел в два раза. Власти снизили стоимость территории на 18 гектаров с трех до 1,5 миллиона рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы строительства.

«Власти вдвое снизили стоимость участка в Варгашах. Землю под комплексную застройку не могут продать больше двух лет», — сообщил источник.

Участок в Варгашах продают под жилую застройку с 2023 года
Участок в Варгашах продают под жилую застройку с 2023 года

Информация подтверждается данными аукционами. На сайте торгов указано, что новая цена земельного участка по улице Есенина, №3, составляет 1 488 000 рублей. Все предыдущие аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок от застройщиков. Инсайдеры URA.RU сообщали, что элитный микрорайон в Варгашах может стать конкурентом так называемой «курганской Рублевки» в селе Кетово.

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Земельный участок под строительство элитного микрорайона в рабочем поселке Варгаши (Курганская область) подешевел в два раза. Власти снизили стоимость территории на 18 гектаров с трех до 1,5 миллиона рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы строительства. «Власти вдвое снизили стоимость участка в Варгашах. Землю под комплексную застройку не могут продать больше двух лет», — сообщил источник. Информация подтверждается данными аукционами. На сайте торгов указано, что новая цена земельного участка по улице Есенина, №3, составляет 1 488 000 рублей. Все предыдущие аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок от застройщиков. Инсайдеры URA.RU сообщали, что элитный микрорайон в Варгашах может стать конкурентом так называемой «курганской Рублевки» в селе Кетово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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