Общество ЖКХ и Городская среда Курганские власти в два раза снизили цену земли под строительство элитного микрорайона. Скрин Под Курганом планируют построить элитный микрорайон в Варгашах 05 июня 2025 в 13:50 Размер текста - 17 + В поселке Варгаши продают землю для комплексной застройки за 1,5 млн рублей Никита Сабашников © URA.RU новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области Земельный участок под строительство элитного микрорайона в рабочем поселке Варгаши (Курганская область) подешевел в два раза. Власти снизили стоимость территории на 18 гектаров с трех до 1,5 миллиона рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы строительства. «Власти вдвое снизили стоимость участка в Варгашах. Землю под комплексную застройку не могут продать больше двух лет», — сообщил источник. Участок в Варгашах продают под жилую застройку с 2023 года Публичная кадастровая карта Информация подтверждается данными аукционами. На сайте торгов указано, что новая цена земельного участка по улице Есенина, №3, составляет 1 488 000 рублей. Все предыдущие аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок от застройщиков. Инсайдеры URA.RU сообщали, что элитный микрорайон в Варгашах может стать конкурентом так называемой «курганской Рублевки» в селе Кетово. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Земельный участок под строительство элитного микрорайона в рабочем поселке Варгаши (Курганская область) подешевел в два раза. Власти снизили стоимость территории на 18 гектаров с трех до 1,5 миллиона рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы строительства. «Власти вдвое снизили стоимость участка в Варгашах. Землю под комплексную застройку не могут продать больше двух лет», — сообщил источник. Информация подтверждается данными аукционами. На сайте торгов указано, что новая цена земельного участка по улице Есенина, №3, составляет 1 488 000 рублей. Все предыдущие аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок от застройщиков. Инсайдеры URA.RU сообщали, что элитный микрорайон в Варгашах может стать конкурентом так называемой «курганской Рублевки» в селе Кетово. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям