Хуснуллин: в 2027 году в России не будет ввода жилья в эксплуатацию

05 июня 2025 в 14:18 Размер текста - 17 +

Ввод жилья в 2027 году либо уйдет полностью, либо значительно сократится, считает Хуснуллин Фото: Роман Наумов © URA.RU Статус «Дом введен в эксплуатацию» (ввод жилья) может сократиться на 30% уже через пару лет — в 2027 году, либо его вообще не будет. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его мнению, ситуация с ипотекой станет «полегче». «Это означает, что в 2027 году не будет ввода жилья, или будет значительно меньше», — отметил Хуснуллин, комментируя тенденцию по остановке новых проектов застройщиков. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24». Он назвал и другой возможный вариант: ввод жилья может упасть на 30%. Вице-премьер отметил, что скоро «с ипотекой станет полегче», и понадеялся на изменение высокой ключевой ставки.



В марте 2025 года стало известно, что Свердловская область вошла в число самых активных по вводу жилья регионов России. В регионе ввели более 3349 тысяч квадратных метров. Всего за 2024 год там построили 9,6 миллиона квадратных метров жилья. По данным Росстата, ввод жилья в РФ в 2024 году сократился на 2% по сравнению с 2023 годом.

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Статус «Дом введен в эксплуатацию» (ввод жилья) может сократиться на 30% уже через пару лет — в 2027 году, либо его вообще не будет. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его мнению, ситуация с ипотекой станет «полегче». «Это означает, что в 2027 году не будет ввода жилья, или будет значительно меньше», — отметил Хуснуллин, комментируя тенденцию по остановке новых проектов застройщиков. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24». Он назвал и другой возможный вариант: ввод жилья может упасть на 30%. Вице-премьер отметил, что скоро «с ипотекой станет полегче», и понадеялся на изменение высокой ключевой ставки. В марте 2025 года стало известно, что Свердловская область вошла в число самых активных по вводу жилья регионов России. В регионе ввели более 3349 тысяч квадратных метров. Всего за 2024 год там построили 9,6 миллиона квадратных метров жилья. По данным Росстата, ввод жилья в РФ в 2024 году сократился на 2% по сравнению с 2023 годом.