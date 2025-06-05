Хуснуллин: в 2027 году в России не будет ввода жилья в эксплуатацию

Статус «Дом введен в эксплуатацию» (ввод жилья) может сократиться на 30% уже через пару лет — в 2027 году, либо его вообще не будет. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его мнению, ситуация с ипотекой станет «полегче».
«Это означает, что в 2027 году не будет ввода жилья, или будет значительно меньше», — отметил Хуснуллин, комментируя тенденцию по остановке новых проектов застройщиков. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24». Он назвал и другой возможный вариант: ввод жилья может упасть на 30%. Вице-премьер отметил, что скоро «с ипотекой станет полегче», и понадеялся на изменение высокой ключевой ставки.
В марте 2025 года стало известно, что Свердловская область вошла в число самых активных по вводу жилья регионов России. В регионе ввели более 3349 тысяч квадратных метров. Всего за 2024 год там построили 9,6 миллиона квадратных метров жилья. По данным Росстата, ввод жилья в РФ в 2024 году сократился на 2% по сравнению с 2023 годом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.