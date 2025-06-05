Курганские подростки проходят учебно-полевые сборы Екатерина Сычкова © URA.RU

Несколько десятков школьников из старших классов проходят учебно-полевые сборы в лагере имени Коли Мяготина. Здесь подростки ходят строем, познают базовое оказание медпомощи и работы БПЛА и оружием в рамках предмета основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР). Об этом узнал корреспондент URA.RU, побывавший на сборах.

«Это у нас уже третья смена. Обучающиеся десятых классов вместе со своими педагогами ОБЗР, а также приглашенные инструкторы у нас проводят занятия по тактической, строевой, тактической медицине. Занятия по лазертагу у нас проходят, управление БПЛА, инженерная подготовка, физическая подготовка», — рассказал о курсе начальник отдела патриотического воспитания Курганского дома молодежи Роман Менщиков. Мужчина сообщил, что таким образом проводится качественная допризывная подготовка.

Сборы для старшеклассников проходят в течение пяти дней. В лагере в этом году появилось ново оборудование. Подростки учатся стрелять, оказывать медицинскую помощь, изучают теорию. Работают на тренажерах по управлению беспилотников, посещают электронный тир, изучают саперное дело. Конечно же, в программе — разборка и сборка автомата. Питание — достойное.

Для юных участников сборов проводят лекции и доводят информацию представители армии и ДОСААФ. Ребятам, которые скоро станут призывниками, рассказывают о возможности поступить в учебные заведения Минобороны. «Рассказали ребятам, которым на следующий год отправляться на службу, в какие вузы Министерства обороны можно поступить на бесплатных условиях. Они узнали о льготах, выплатах. Показали школьникам Курганской области, что их ждет, какие есть возможности, как можно стать гордостью страны, вступив в ряды Вооруженных сил РФ», — сообщил представитель штаба Центрального военного округа, подполковник РА Алексей Белокур.

Представители ДОСААФ пригнали на сборы военные грузовики. Школьников пригласили на бесплатное обучение в организацию, после чего можно получить права категории В, С и стать водителем армейской машины.