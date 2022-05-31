В Тюменской области планируют запустить новое производство. Товар заменит зарубежных поставщиков

01 июня 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

Стеклоткань применяют в изготовлении корпусов кораблей и самолетов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюменской области планируют запустить производство стеклотканей в рамках программы импортозамещения. Продукция заменит зарубежных поставщиков. Об этом сообщил замдиректора по развитию компании «Армкреп» Михаил Легенький. «Планируем выход в рамках импортозамещения на более сложное производство — стеклоткани, которые на данный момент в РФ производит лишь одно предприятие в Татарстане, которое занимает не более 25% рынка, а остальное импортируется. Тюмень имеет всю необходимую ресурсную базу для строительства производства по стеклоровингу, а стеклоровинг — исходное сырье для производства многих композитных изделий, в том числе стеклотканей», — рассказал агентству ТАСС Михаил Легенький. Товар применяют в изготовлении корпусов кораблей и самолетов. Отмечается, что производство планируют запустить в течение двух-трех лет. Компания создаст порядка 100 рабочих мест. Из-за спецоперации на Украине страны Евросоюза, США и ряд других государств ввели санкции против России. Представители власти в России ищут новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на местных производителей. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

В Тюменской области планируют запустить производство стеклотканей в рамках программы импортозамещения. Продукция заменит зарубежных поставщиков. Об этом сообщил замдиректора по развитию компании «Армкреп» Михаил Легенький. «Планируем выход в рамках импортозамещения на более сложное производство — стеклоткани, которые на данный момент в РФ производит лишь одно предприятие в Татарстане, которое занимает не более 25% рынка, а остальное импортируется. Тюмень имеет всю необходимую ресурсную базу для строительства производства по стеклоровингу, а стеклоровинг — исходное сырье для производства многих композитных изделий, в том числе стеклотканей», — рассказал агентству ТАСС Михаил Легенький. Товар применяют в изготовлении корпусов кораблей и самолетов. Отмечается, что производство планируют запустить в течение двух-трех лет. Компания создаст порядка 100 рабочих мест. Из-за спецоперации на Украине страны Евросоюза, США и ряд других государств ввели санкции против России. Представители власти в России ищут новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на местных производителей.