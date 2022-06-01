Парковки в Тюмени будут бесплатными с 11 по 13 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Все парковки в центре Тюмени будут бесплатными с 11 по 13 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В Тюмени в выходные и праздничные дни — 11, 12 и 13 июня — все городские паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной, будут работать в бесплатном режиме. Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства. Сегодня оно представлено в периметре улиц Герцена — Челюскинцев — Республики — Первомайской — Советской — Профсоюзной», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что тюменские власти заработали за 2021 год на платных парковках более 17 млн рублей. При этом изначально администрация планировала выручить в два с лишним раза больше — 38 млн рублей.

Фото: администрация Тюмени