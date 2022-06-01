Тюменцы собирают деньги на квадрокоптеры и прицелы для бойцов ДНР

Народной милиции ДНР нужны квадрокоптеры и прицелы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Тобольска Тюменской области Алексей Никуленко начал сбор средств на закупку амуниции для народной армии ДНР. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. По его словам, бойцы Донецкой народной республики, принимающие участие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, нуждаются в квадрокоптерах, рациях, обуви и камуфляже.

«Это моя личная инициатива. Я общался непосредственно с жителями ДНР. В том числе, с людьми, которые участвуют в боевых действиях еще с 2014 года. Как я понял, у бойцов местной милиции есть определенные проблемы с амуницией. Я решил помочь фронту, внести свой вклад в нашу будущую общую победу. Набросал список необходимого, обратился к друзьям и объявил сбор», — пояснил Никуленко в беседе с URA.RU.

Кроме этого, он разместил соответствующий пост в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». В публикации указано, что народная милиция ДНР нуждается в квадрокоптерах, рациях, камуфляжной форме и так далее. «До 6 июня объявляем сбор в городе Тобольске по адресу: 2-я Северная улица, дом 33/1, магазин „Охотничий домик“. Список необходимого: квадрокоптер, планшет к нему, рации, разгрузки, берцы, камуфляжи, перчатки, ремни, шлемы, бандажи, тепловизорные прицелы, полимерные шины, рюкзаки», — сообщил Никуленко в своей публикации.

22 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и заключила с ними ряд соглашений. В том числе о взаимной военной поддержке. 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах ЛНР и ДНР.

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