Полковник Матвийчук: Украина готовит химатаку в Северодонецке

02 июня 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

ВСУ готовит минирование цистерн с химическими веществами, отметил Анатолий Матвийчук Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готовит минирование цистерн с химическими веществами в Северодонецке. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экс-офицер спецназа, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «По тем данным, что мы располагаем, Украина готовит провокацию — пытается заминировать цистерны с химическими веществами и, возможно, взорвут. Но я думаю, мы не дадим им такой возможности. Дело в том, что наше наступление идет в Северодонецке настолько стремительно, что вполне возможно, что Украина откажется от этой инициативы», — объяснил Анатолий Матвийчук. При этом спикер подчеркнул, что действия в Северодонецке не должны повторить ситуацию в Мариуполе. «В Северодонецке есть оборудованная промышленная зона, подготовленная к обороне, то есть это маленький Мариуполь, но, я думаю, для Украины произошедшее в „Азовстали“ будет примером. Они понимают, что будут уничтожены или взяты в плен, поэтому надеюсь, не повторят ситуацию», — добавил Матвийчук. Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о взрыве 31 мая десантно-штурмовой бригадой ВСУ цистерны с азотной кислотой. Произошло это на территории Северодонецкого предприятия «Азот». После подрыва на высоту примерно одного километра поднялось ядовитое облако оранжевого цвета, которое позднее переместилось в сторону населенных пунктов Кременная и Рубежное. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины, с целью защиты жителей Донбасса, началась 24 февраля. В ответ на нее Киев начал готовить провокации, чтобы обвинить в преступлениях российских военных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украина готовит минирование цистерн с химическими веществами в Северодонецке. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экс-офицер спецназа, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «По тем данным, что мы располагаем, Украина готовит провокацию — пытается заминировать цистерны с химическими веществами и, возможно, взорвут. Но я думаю, мы не дадим им такой возможности. Дело в том, что наше наступление идет в Северодонецке настолько стремительно, что вполне возможно, что Украина откажется от этой инициативы», — объяснил Анатолий Матвийчук. При этом спикер подчеркнул, что действия в Северодонецке не должны повторить ситуацию в Мариуполе. «В Северодонецке есть оборудованная промышленная зона, подготовленная к обороне, то есть это маленький Мариуполь, но, я думаю, для Украины произошедшее в „Азовстали“ будет примером. Они понимают, что будут уничтожены или взяты в плен, поэтому надеюсь, не повторят ситуацию», — добавил Матвийчук. Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о взрыве 31 мая десантно-штурмовой бригадой ВСУ цистерны с азотной кислотой. Произошло это на территории Северодонецкого предприятия «Азот». После подрыва на высоту примерно одного километра поднялось ядовитое облако оранжевого цвета, которое позднее переместилось в сторону населенных пунктов Кременная и Рубежное. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины, с целью защиты жителей Донбасса, началась 24 февраля. В ответ на нее Киев начал готовить провокации, чтобы обвинить в преступлениях российских военных.