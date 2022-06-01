На выходных в ЯНАО ожидается штормовой ветер и снег

02 июня 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

Из-за плохой погоды может перестать работать главная паромная переправа региона Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В эти выходные в ЯНАО прогнозируют сильный ветер, мокрый снег и дождь. Такое сообщение сделали в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «С 3 по 5 июня прогнозируются неблагоприятные погодные условия (ветер порывами до 20 м/с, мокрый снег, дождь). Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие. В связи с чем, убедительно просим планировать свои поездки заранее», — написали в сообщении представители департамента. Ранее URA.RU сообщало о том, что из-за сильного ветра паромная переправа между Лабытнанги и Салехардом перестала работать. Тогда жители несколько дней не могли перебраться с одного берега на другой. Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» , будьте в курсе всех важных событий.

В эти выходные в ЯНАО прогнозируют сильный ветер, мокрый снег и дождь. Такое сообщение сделали в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «С 3 по 5 июня прогнозируются неблагоприятные погодные условия (ветер порывами до 20 м/с, мокрый снег, дождь). Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие. В связи с чем, убедительно просим планировать свои поездки заранее», — написали в сообщении представители департамента. Ранее URA.RU сообщало о том, что из-за сильного ветра паромная переправа между Лабытнанги и Салехардом перестала работать. Тогда жители несколько дней не могли перебраться с одного берега на другой.