01 июня 2022

На выходных в ЯНАО ожидается штормовой ветер и снег

© Служба новостей «URA.RU»
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Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, паром, переправа
Из-за плохой погоды может перестать работать главная паромная переправа региона Фото:

В эти выходные в ЯНАО прогнозируют сильный ветер, мокрый снег и дождь. Такое сообщение сделали в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«С 3 по 5 июня прогнозируются неблагоприятные погодные условия (ветер порывами до 20 м/с, мокрый снег, дождь). Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие. В связи с чем, убедительно просим планировать свои поездки заранее», — написали в сообщении представители департамента.

Ранее URA.RU сообщало о том, что из-за сильного ветра паромная переправа между Лабытнанги и Салехардом перестала работать. Тогда жители несколько дней не могли перебраться с одного берега на другой.

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В эти выходные в ЯНАО прогнозируют сильный ветер, мокрый снег и дождь. Такое сообщение сделали в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «С 3 по 5 июня прогнозируются неблагоприятные погодные условия (ветер порывами до 20 м/с, мокрый снег, дождь). Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие. В связи с чем, убедительно просим планировать свои поездки заранее», — написали в сообщении представители департамента. Ранее URA.RU сообщало о том, что из-за сильного ветра паромная переправа между Лабытнанги и Салехардом перестала работать. Тогда жители несколько дней не могли перебраться с одного берега на другой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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