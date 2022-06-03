03 июня 2022
02 июня 2022

В ЯНАО остановлена работа главной переправы

© Служба новостей «URA.RU»
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Лабытнанги и Исправительная колония №8
Работу приостановили из-за ветра Фото:

Работа паромной переправы Салехард — Лабытнанги (ЯНАО) временно остановлена из-за погодных условий. Об этом сообщается в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Паромная переправа приостановила работу в связи с усилением ветра. Для получения оперативной информации о работе переправы можно позвонить: 8 (34922)7-17-04 и +79124204046. Также за переправой можно наблюдать в режиме онлайн», — отмечается в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, что в выходные в ЯНАО прогнозировали сильный ветер, мокрый снег и дождь. Жителей предупреждали об ограничении работы паромной переправы.

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Работа паромной переправы Салехард — Лабытнанги (ЯНАО) временно остановлена из-за погодных условий. Об этом сообщается в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Паромная переправа приостановила работу в связи с усилением ветра. Для получения оперативной информации о работе переправы можно позвонить: 8 (34922)7-17-04 и +79124204046. Также за переправой можно наблюдать в режиме онлайн», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что в выходные в ЯНАО прогнозировали сильный ветер, мокрый снег и дождь. Жителей предупреждали об ограничении работы паромной переправы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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