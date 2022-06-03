В ЯНАО остановлена работа главной переправы

04 июня 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Работу приостановили из-за ветра Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Работа паромной переправы Салехард — Лабытнанги (ЯНАО) временно остановлена из-за погодных условий. Об этом сообщается в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Паромная переправа приостановила работу в связи с усилением ветра. Для получения оперативной информации о работе переправы можно позвонить: 8 (34922)7-17-04 и +79124204046. Также за переправой можно наблюдать в режиме онлайн», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что в выходные в ЯНАО прогнозировали сильный ветер, мокрый снег и дождь. Жителей предупреждали об ограничении работы паромной переправы. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Работа паромной переправы Салехард — Лабытнанги (ЯНАО) временно остановлена из-за погодных условий. Об этом сообщается в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Паромная переправа приостановила работу в связи с усилением ветра. Для получения оперативной информации о работе переправы можно позвонить: 8 (34922)7-17-04 и +79124204046. Также за переправой можно наблюдать в режиме онлайн», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что в выходные в ЯНАО прогнозировали сильный ветер, мокрый снег и дождь. Жителей предупреждали об ограничении работы паромной переправы.