В ЯНАО остановлена работа главной переправы

Работу приостановили из-за ветра
Работа паромной переправы Салехард — Лабытнанги (ЯНАО) временно остановлена из-за погодных условий. Об этом сообщается в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Паромная переправа приостановила работу в связи с усилением ветра. Для получения оперативной информации о работе переправы можно позвонить: 8 (34922)7-17-04 и +79124204046. Также за переправой можно наблюдать в режиме онлайн», — отмечается в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало, что в выходные в ЯНАО прогнозировали сильный ветер, мокрый снег и дождь. Жителей предупреждали об ограничении работы паромной переправы.
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