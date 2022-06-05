Тюменка надышалась дымом и не смогла сама выбраться из пожара

На тушение пожара огнеборцы потратили чуть больше получаса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из пожара на улице Котовского утром 6 июня была спасена пожилая женщина: она надышалась дымом и не могла эвакуироваться самостоятельно. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС региона.

«В Тюмени оперативно ликвидировали пожар в пятиэтажке на улице Котовского. Очаг возгорания находился в подъезде. Ввиду сильного задымления было принято решение об эвакуации. Была спасена пожилая женщина, которая получила отравление продуктами горения и была не способна самостоятельно покинуть опасное место», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления МЧС региона.

Пострадавшая была передана медработникам. Еще четыре человека вышли на воздух при участии звеньев газодымозащитной службы.

Пожарным также удалось не допустить распространение огня внутри жилого дома. Ликвидация очага произошла спустя 34 минуты с момента вызова огнеборцев на место происшествия.

Ранее URA.RU писало, что 4 июня пожар произошел на территории автобазы Тюменской областной думы. Из гаража эвакуировали порядка 30 автомобилей.