Курганские второклашки травят одноклассницу в соцсетях

Восьмилетние школьники Кургана травят одноклассницу в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Курганской области пожаловалась на травлю своего ребенка в соцсетях. По ее словам, восьмилетние одноклассники ее дочери создали чат, в котором пишут угрозы в адрес девочки. Об этом женщина сообщила в местных пабликах соцсети «ВКонтакте».

«Существует беседа, в которой моего ребенка восьми лет жестоким способом травят и пишут: „Умри “, „Закажи гроб“. Прошло два дня, на все мои обращения в органы власти, полицию и к родителям, от которых я не получила даже извинения, никакой реакции нет. Женщина, которая сообщила мне о данном чате подверглась давлению со стороны односельчан», — рассказывает мама ребенка в соцсетях. По ее словам, сотрудник полиции выразил сомнение насчет решения данной проблемы, поскольку данный чат уже удалили. В том числе женщина боится, что ей грозит наказание за освещение ситуации в пабликах.

Директор школы подтвердила URA.RU информацию о травле и рассказала, что сейчас образовательное учреждение проводит разбирательство по этому делу. Если говорить о психологической помощи, то педагога-психолога в школе нет, вакансия открыта уже три месяца. В пресс-службе областного УМВД URA.RU сообщили, что по данному обращению проводится проверка. В том числе данное обращение будет рассмотрено при участии всех субъектов профилактики.