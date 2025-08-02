Соцфонд проиндексировал накопительные и срочные пенсии

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СФР также продолжит начислять доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенных в 2024 году, сообщил Фонд
СФР также продолжит начислять доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенных в 2024 году, сообщил Фонд Фото:

Социальный фонд провел перерасчет накопительной и срочной пенсии. Об этом сообщил СФР.

«С 1 августа Соцфонд провел перерасчет накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты», — указано в telegram-канале Фонда. Сообщается, что накопительные пенсии проиндексированы на 10,98%, а срочные на 11,32%. Помимо этого, фонд будет начислять доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, которые были назначены в прошлом году.

В 2024 Соцфонд также проводил проиндексикацию накопительных и срочных пенсий. Тогда накопительные были проиндексированы на 7%, а срочные на 6,92%.

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Социальный фонд провел перерасчет накопительной и срочной пенсии. Об этом сообщил СФР. «С 1 августа Соцфонд провел перерасчет накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты», — указано в telegram-канале Фонда. Сообщается, что накопительные пенсии проиндексированы на 10,98%, а срочные на 11,32%. Помимо этого, фонд будет начислять доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, которые были назначены в прошлом году. В 2024 Соцфонд также проводил проиндексикацию накопительных и срочных пенсий. Тогда накопительные были проиндексированы на 7%, а срочные на 6,92%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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