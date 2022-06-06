Украинские хакеры атакуют сайт Тюменской областной думы

Украинские хакеры ставят своей целью обрушить работу ресурсов, действующих на территории РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сайт Тюменской областной думы попал в список актуальных целей хакерской группировки IT ARMY of Ukraine. Информация представлена в онлайн-документе, который есть в распоряжении URA.RU. В настоящее время портал тюменского парламента недоступен для пользователей.

«У нас хорошие результаты! Сегодня мы продолжаем атаковать российские публичные ресурсы. Список текущих целей по ссылке», — говорится в сообщении для участников чата, координирующего действия украинских хакеров.

В актуальном списке сайтов для атак содержатся сотни доменных имен. Один из них принадлежит сайту Тюменской областной думы. В настоящее время портал недоступен для пользователей, с какого бы браузера или устройства его не пытались открыть.

«У нас все в порядке, сайт грузится и открывается. Пользователям можем посоветовать почистить „куки“ или использовать разные браузеры. Но, спасибо за предупреждение, будем в курсе готовящейся атаки», — прокомментировала ситуацию начальник управления по информационной политике Тюменской областной думы Юлия Бурова.

Ранее URA.RU писало, что 6 июня официальные сайты властей ХМАО подверглись хакерским атакам. В частности, сайт думы Югры по-прежнему не работает. Он также есть в списке целей украинских хакеров.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. 9 марта замглавы Минцифры Украины Александр Борняков рассказал, что в государстве создана IT-армия. В нее входят не только украинцы, но и специалисты из других стран.

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