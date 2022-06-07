07 июня 2022
06 июня 2022

Жители ЯНАО осудили Галкина за позицию по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Жители Ямала возмущены словами Максима Галкина по поводу специальной операции на Украине Фото:

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа обрушились с гневными комментариями на Максима Галкина из-за его позиции относительно специальной операции на Украине. Видео с выступление комика было опубликовано в одной из групп социальной сети VK.

«Зачем это публиковать? Зачем о нем вспоминать? С глаз долой!», — пишет одна из жительниц Лабытнанги. С ней согласны и другие комментаторы. «Народ тебе этого не простит», — пишет мужчина.

Ранее стало известно, что юморист и телеведущий Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой — покинул Россию после начала спецоперации РФ на Украине. Позже в СМИ появилась информация о том, что звездная пара вынуждена искать работу в Израиле.

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа обрушились с гневными комментариями на Максима Галкина из-за его позиции относительно специальной операции на Украине. Видео с выступление комика было опубликовано в одной из групп социальной сети VK. «Зачем это публиковать? Зачем о нем вспоминать? С глаз долой!», — пишет одна из жительниц Лабытнанги. С ней согласны и другие комментаторы. «Народ тебе этого не простит», — пишет мужчина. Ранее стало известно, что юморист и телеведущий Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой — покинул Россию после начала спецоперации РФ на Украине. Позже в СМИ появилась информация о том, что звездная пара вынуждена искать работу в Израиле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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