Жители ЯНАО осудили Галкина за позицию по Украине

Жители Ямала возмущены словами Максима Галкина по поводу специальной операции на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа обрушились с гневными комментариями на Максима Галкина из-за его позиции относительно специальной операции на Украине. Видео с выступление комика было опубликовано в одной из групп социальной сети VK.

«Зачем это публиковать? Зачем о нем вспоминать? С глаз долой!», — пишет одна из жительниц Лабытнанги. С ней согласны и другие комментаторы. «Народ тебе этого не простит», — пишет мужчина.

Ранее стало известно, что юморист и телеведущий Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой — покинул Россию после начала спецоперации РФ на Украине. Позже в СМИ появилась информация о том, что звездная пара вынуждена искать работу в Израиле.