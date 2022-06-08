В Кургане в день выступления казачьего хора введут запрет

09 июня 2022 в 09:47 Размер текста - 17 +

В День России в Кургане не будут продавать алкоголь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в День России запретят продавать алкоголь. Информация об этом размещена на официальном сайте мэрии. Ранее сообщалось, что 12 июня на Троицкой площади выступит Кубанский казачий хор. «В День России, 12 июня, с 8:00 до 23:00 часов в городе будет запрещена продажа алкогольной продукции. Ограничение введено постановлением администрации города», — говорится в сообщении. Будет запрещена продажа спиртного, в том числе и пива, в магазинах. Нельзя будет купить алкоголь на вынос в кафе и ресторанах. Контролировать исполнение данного постановления будет департамент экономического развития. Городскому УМВД рекомендовано обеспечить соблюдение общественного порядка в местах торговли и проведения праздника. Ранее URA.RU писало что, в рамках фестиваля «Русское поле» в Кургане выступит Кубанский казачий хор, который дал концерт на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и Вольфаганга Майлингера. Мероприятие пройдет в День России 12 июня на Троицкой площади. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Кургане в День России запретят продавать алкоголь. Информация об этом размещена на официальном сайте мэрии. Ранее сообщалось, что 12 июня на Троицкой площади выступит Кубанский казачий хор. «В День России, 12 июня, с 8:00 до 23:00 часов в городе будет запрещена продажа алкогольной продукции. Ограничение введено постановлением администрации города», — говорится в сообщении. Будет запрещена продажа спиртного, в том числе и пива, в магазинах. Нельзя будет купить алкоголь на вынос в кафе и ресторанах. Контролировать исполнение данного постановления будет департамент экономического развития. Городскому УМВД рекомендовано обеспечить соблюдение общественного порядка в местах торговли и проведения праздника. Ранее URA.RU писало что, в рамках фестиваля «Русское поле» в Кургане выступит Кубанский казачий хор, который дал концерт на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и Вольфаганга Майлингера. Мероприятие пройдет в День России 12 июня на Троицкой площади.