В Кургане в день выступления казачьего хора введут запрет

В Кургане в День России запретят продавать алкоголь. Информация об этом размещена на официальном сайте мэрии. Ранее сообщалось, что 12 июня на Троицкой площади выступит Кубанский казачий хор.
«В День России, 12 июня, с 8:00 до 23:00 часов в городе будет запрещена продажа алкогольной продукции. Ограничение введено постановлением администрации города», — говорится в сообщении. Будет запрещена продажа спиртного, в том числе и пива, в магазинах. Нельзя будет купить алкоголь на вынос в кафе и ресторанах.
Контролировать исполнение данного постановления будет департамент экономического развития. Городскому УМВД рекомендовано обеспечить соблюдение общественного порядка в местах торговли и проведения праздника.
Ранее URA.RU писало что, в рамках фестиваля «Русское поле» в Кургане выступит Кубанский казачий хор, который дал концерт на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и Вольфаганга Майлингера. Мероприятие пройдет в День России 12 июня на Троицкой площади.
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В Кургане в День России запретят продавать алкоголь. Информация об этом размещена на официальном сайте мэрии. Ранее сообщалось, что 12 июня на Троицкой площади выступит Кубанский казачий хор. «В День России, 12 июня, с 8:00 до 23:00 часов в городе будет запрещена продажа алкогольной продукции. Ограничение введено постановлением администрации города», — говорится в сообщении. Будет запрещена продажа спиртного, в том числе и пива, в магазинах. Нельзя будет купить алкоголь на вынос в кафе и ресторанах. Контролировать исполнение данного постановления будет департамент экономического развития. Городскому УМВД рекомендовано обеспечить соблюдение общественного порядка в местах торговли и проведения праздника. Ранее URA.RU писало что, в рамках фестиваля «Русское поле» в Кургане выступит Кубанский казачий хор, который дал концерт на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и Вольфаганга Майлингера. Мероприятие пройдет в День России 12 июня на Троицкой площади.