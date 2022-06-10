10 июня 2022
09 июня 2022

В Тюмени нашли труп молодого человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, следственный комитет, последствия, взрыв
По данным СУ СКР по Тюменской области, на теле не обнаружены признаки криминальной смерти Фото:

В Тюмени обнаружили труп молодого человека на улице Ломоносова. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

«Тело мужчины обнаружено 26 мая. Каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону. Как пишет издание «Megatyumen.ru» со ссылкой на собственные источники, молодой человек покончил с собой.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени нашли труп мужчины возле станции скорой помощи. По данным местных жителей, на месте происшествия работали криминалисты. Подробности произошедшего неизвестны.

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В Тюмени обнаружили труп молодого человека на улице Ломоносова. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области. «Тело мужчины обнаружено 26 мая. Каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону. Как пишет издание «Megatyumen.ru» со ссылкой на собственные источники, молодой человек покончил с собой. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени нашли труп мужчины возле станции скорой помощи. По данным местных жителей, на месте происшествия работали криминалисты. Подробности произошедшего неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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