В Тюмени нашли труп молодого человека

В Тюмени обнаружили труп молодого человека на улице Ломоносова. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
«Тело мужчины обнаружено 26 мая. Каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону. Как пишет издание «Megatyumen.ru» со ссылкой на собственные источники, молодой человек покончил с собой.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени нашли труп мужчины возле станции скорой помощи. По данным местных жителей, на месте происшествия работали криминалисты. Подробности произошедшего неизвестны.
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В Тюмени обнаружили труп молодого человека на улице Ломоносова. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области. «Тело мужчины обнаружено 26 мая. Каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону. Как пишет издание «Megatyumen.ru» со ссылкой на собственные источники, молодой человек покончил с собой. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени нашли труп мужчины возле станции скорой помощи. По данным местных жителей, на месте происшествия работали криминалисты. Подробности произошедшего неизвестны.