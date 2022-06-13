В Тюмени год ищут место для скандального завода

Инвесторы не комментируют ситуацию и ждут решения губернатора (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени все еще не выбрана площадка для размещения завода ферросплавов, против которого в 2021 году выступили жители микрорайона Антипино. Об этом URA.RU рассказали в правительстве региона. Год назад стройку на выделенном участке лично отменил губернатор Александр Моор.

«На текущий момент ведутся переговоры с инвесторами о месте для строительства данного завода (завода ферросплавов — прим. URA.RU). Решение еще не принято», — рассказали агентству в правительстве Тюменской области.

Против строительства завода в Антипино выступили местные жители. Люди опасались экологической катастрофы, так как в микрорайоне уже имеются несколько промышленных предприятий. Тюменцы требовали от властей перенести объект с высоким классом опасности за черту города, писали в администрацию и прокуратуру, размещали социальную рекламу в транспорте и готовили референдум.

По итогу 16 июня 2021 года губернатор Александр Моор заявил, что для завода будет выбрана новая площадка. На сегодняшний день ее место так и не определено.

«Пока мы бы хотели оставить данный вопрос без комментариев. Сейчас мы стараемся не контактировать с прессой. Когда придет время, и площадка будет выбрана, информацию во всеуслышание озвучит губернатор. В настоящее время по этому вопросу сказать нечего», — отметил в разговоре с URA.RU исполнительный директор ООО «Тюменский завод ферросплавов» Владимир Завражнов.