13 июня 2022

В Тюмени год ищут место для скандального завода

© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск цеха горячего цинкования на Уральском заводе многограннных опор. Свердловская область, Полевской, каска, завод, защитная маска, производственный процесс, рабочий, цех, респираторная маска, проивзодство, уральский завод многогранных опор
Инвесторы не комментируют ситуацию и ждут решения губернатора (архивное фото) Фото:

В Тюмени все еще не выбрана площадка для размещения завода ферросплавов, против которого в 2021 году выступили жители микрорайона Антипино. Об этом URA.RU рассказали в правительстве региона. Год назад стройку на выделенном участке лично отменил губернатор Александр Моор.

«На текущий момент ведутся переговоры с инвесторами о месте для строительства данного завода (завода ферросплавов — прим. URA.RU). Решение еще не принято», — рассказали агентству в правительстве Тюменской области.

Против строительства завода в Антипино выступили местные жители. Люди опасались экологической катастрофы, так как в микрорайоне уже имеются несколько промышленных предприятий. Тюменцы требовали от властей перенести объект с высоким классом опасности за черту города, писали в администрацию и прокуратуру, размещали социальную рекламу в транспорте и готовили референдум.

По итогу 16 июня 2021 года губернатор Александр Моор заявил, что для завода будет выбрана новая площадка. На сегодняшний день ее место так и не определено.

«Пока мы бы хотели оставить данный вопрос без комментариев. Сейчас мы стараемся не контактировать с прессой. Когда придет время, и площадка будет выбрана, информацию во всеуслышание озвучит губернатор. В настоящее время по этому вопросу сказать нечего», — отметил в разговоре с URA.RU исполнительный директор ООО «Тюменский завод ферросплавов» Владимир Завражнов.

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В Тюмени все еще не выбрана площадка для размещения завода ферросплавов, против которого в 2021 году выступили жители микрорайона Антипино. Об этом URA.RU рассказали в правительстве региона. Год назад стройку на выделенном участке лично отменил губернатор Александр Моор. «На текущий момент ведутся переговоры с инвесторами о месте для строительства данного завода (завода ферросплавов — прим. URA.RU). Решение еще не принято», — рассказали агентству в правительстве Тюменской области. Против строительства завода в Антипино выступили местные жители. Люди опасались экологической катастрофы, так как в микрорайоне уже имеются несколько промышленных предприятий. Тюменцы требовали от властей перенести объект с высоким классом опасности за черту города, писали в администрацию и прокуратуру, размещали социальную рекламу в транспорте и готовили референдум. По итогу 16 июня 2021 года губернатор Александр Моор заявил, что для завода будет выбрана новая площадка. На сегодняшний день ее место так и не определено. «Пока мы бы хотели оставить данный вопрос без комментариев. Сейчас мы стараемся не контактировать с прессой. Когда придет время, и площадка будет выбрана, информацию во всеуслышание озвучит губернатор. В настоящее время по этому вопросу сказать нечего», — отметил в разговоре с URA.RU исполнительный директор ООО «Тюменский завод ферросплавов» Владимир Завражнов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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