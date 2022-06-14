14 июня 2022

В районе ЯНАО сменился лидер коммунистов

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Митинг КПРФ против результатов выборов. Екатеринбург , митинг коммунистов, кпрф, коммунистическая партия российской федерации
Коммунисты сменили главу отделения в ЯНАО Фото:

Руководителем пуровского отделения партии КПРФ стал Исабека Адилханова, сменив на этой должности Елизавету Сиротинину. Экс-глава оставила должность из-за переезда в Лабытнанги. Об этом URA.RU сообщила глава ямальского отделения коммунистов Елена Кукушкина.

«Избрали нового товарища. Он [Адилханова] у нас партиец уже давно, проявил себя на прошлой выборной кампании, пользуется уважением. Сиротинина является членом комитета окружного. Она сейчас переехала по работе в Лабытнанги», — сообщила Кукушкина.

До сентября у коммунистов будут проходить отчетно-выборные собрания. Ранее на таком мероприятии в Ямальском районе также был избран новый глава. Отделение КПРФ там возглавил Георгий Вануйто.

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Руководителем пуровского отделения партии КПРФ стал Исабека Адилханова, сменив на этой должности Елизавету Сиротинину. Экс-глава оставила должность из-за переезда в Лабытнанги. Об этом URA.RU сообщила глава ямальского отделения коммунистов Елена Кукушкина. «Избрали нового товарища. Он [Адилханова] у нас партиец уже давно, проявил себя на прошлой выборной кампании, пользуется уважением. Сиротинина является членом комитета окружного. Она сейчас переехала по работе в Лабытнанги», — сообщила Кукушкина. До сентября у коммунистов будут проходить отчетно-выборные собрания. Ранее на таком мероприятии в Ямальском районе также был избран новый глава. Отделение КПРФ там возглавил Георгий Вануйто.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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