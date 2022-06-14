В районе ЯНАО сменился лидер коммунистов

Коммунисты сменили главу отделения в ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководителем пуровского отделения партии КПРФ стал Исабека Адилханова, сменив на этой должности Елизавету Сиротинину. Экс-глава оставила должность из-за переезда в Лабытнанги. Об этом URA.RU сообщила глава ямальского отделения коммунистов Елена Кукушкина.

«Избрали нового товарища. Он [Адилханова] у нас партиец уже давно, проявил себя на прошлой выборной кампании, пользуется уважением. Сиротинина является членом комитета окружного. Она сейчас переехала по работе в Лабытнанги», — сообщила Кукушкина.

До сентября у коммунистов будут проходить отчетно-выборные собрания. Ранее на таком мероприятии в Ямальском районе также был избран новый глава. Отделение КПРФ там возглавил Георгий Вануйто.