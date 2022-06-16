16 июня 2022

МЧС направит спасателей в поселок вахтовиков в ЯНАО

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В апреле 2023 года в Саббете пройдут вторые арктические учения МЧС РФ Фото:

В апреле 2023 года в поселке Саббета (Ямальский район, ЯНАО) пройдут вторые арктические учения МЧС РФ. Как сообщил журналистам губернатор Дмитрий Артюхов, Саббета была выбрана из-за того что она является крупным транспортным узлом.

«Теперь эти учения состоятся в следующем году. Я упомянул, центром будет Сабетта. Сабетта — это, безусловно, ключевой сейчас транспортный хаб, огромные потоки, огромное количество рисков, которые там есть», — сообщил Дмитрий Артюхов в интервью ТАСС.

Также губернатор добавил, что готовится насыщенная комплексная программа для специальной авиации и наземные службы. Первые учения прошли в сентябре 2021 года в семи арктических регионах России. Участие в них приняло свыше шести тысяч человек, а также были апробированы 47 новых образцов техники и экипировки.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории газодобывающего кластера Сабетта появится аварийно-спасательная инфраструктура. Участие в ее создании принимает министерство по чрезвычайным ситуациям, «НОВАТЭК» и «Роснефть».

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В апреле 2023 года в поселке Саббета (Ямальский район, ЯНАО) пройдут вторые арктические учения МЧС РФ. Как сообщил журналистам губернатор Дмитрий Артюхов, Саббета была выбрана из-за того что она является крупным транспортным узлом. «Теперь эти учения состоятся в следующем году. Я упомянул, центром будет Сабетта. Сабетта — это, безусловно, ключевой сейчас транспортный хаб, огромные потоки, огромное количество рисков, которые там есть», — сообщил Дмитрий Артюхов в интервью ТАСС. Также губернатор добавил, что готовится насыщенная комплексная программа для специальной авиации и наземные службы. Первые учения прошли в сентябре 2021 года в семи арктических регионах России. Участие в них приняло свыше шести тысяч человек, а также были апробированы 47 новых образцов техники и экипировки. Ранее URA.RU сообщало, что на территории газодобывающего кластера Сабетта появится аварийно-спасательная инфраструктура. Участие в ее создании принимает министерство по чрезвычайным ситуациям, «НОВАТЭК» и «Роснефть».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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