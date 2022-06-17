17 июня 2022

Кулеба отверг предложения Киеву пойти на компромисс с РФ. «Нереалистично»

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Глава города Евгений Тефтелев. Челябинск, жест, руки в замок, кулак, руки
Он предположил, что страны Африки, Азии и ближневосточного региона хотят добиться этим разблокирования экспорта зерна Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Просьбы стран Африки, Азии и ближневосточного региона к Киеву пойти на компромисс с Москвой являются бессмысленными. Так считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Нереалистично предлагать то, что Украина пожертвует своими людьми, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир. Эти последние призывы к компромиссу являются лишь побочным эффектом растущей усталости», — цитирует Кулебу американский журнал Foreign Affairs.

Глава украинского МИД объяснил просьбы стран прекратить сопротивление РФ тем, что государства хотят разблокирования экспорта зерна. «Они хотят для этого пожертвовать независимостью Украины», — подчеркнул министр.

Ранее немецкое агентство Welt писало о том, что лидеры ведущих стран Евросоюза при посещении Киева просили президента Украины Владимира Зеленского договориться с президентом России Владимиром Путиным. СМИ объяснило это тем, что экономический ущерб, который их страны несут из-за конфликта, становится все больше и его труднее компенсировать.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что мирные жители ДНР и ЛНР страдали от постоянных карательных операций ВСУ.

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Просьбы стран Африки, Азии и ближневосточного региона к Киеву пойти на компромисс с Москвой являются бессмысленными. Так считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Нереалистично предлагать то, что Украина пожертвует своими людьми, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир. Эти последние призывы к компромиссу являются лишь побочным эффектом растущей усталости», — цитирует Кулебу американский журнал Foreign Affairs. Глава украинского МИД объяснил просьбы стран прекратить сопротивление РФ тем, что государства хотят разблокирования экспорта зерна. «Они хотят для этого пожертвовать независимостью Украины», — подчеркнул министр. Ранее немецкое агентство Welt писало о том, что лидеры ведущих стран Евросоюза при посещении Киева просили президента Украины Владимира Зеленского договориться с президентом России Владимиром Путиным. СМИ объяснило это тем, что экономический ущерб, который их страны несут из-за конфликта, становится все больше и его труднее компенсировать. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что мирные жители ДНР и ЛНР страдали от постоянных карательных операций ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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