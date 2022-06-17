Кулеба отверг предложения Киеву пойти на компромисс с РФ. «Нереалистично»

18 июня 2022 в 04:50 Размер текста - 17 +

Он предположил, что страны Африки, Азии и ближневосточного региона хотят добиться этим разблокирования экспорта зерна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Просьбы стран Африки, Азии и ближневосточного региона к Киеву пойти на компромисс с Москвой являются бессмысленными. Так считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Нереалистично предлагать то, что Украина пожертвует своими людьми, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир. Эти последние призывы к компромиссу являются лишь побочным эффектом растущей усталости», — цитирует Кулебу американский журнал Foreign Affairs. Глава украинского МИД объяснил просьбы стран прекратить сопротивление РФ тем, что государства хотят разблокирования экспорта зерна. «Они хотят для этого пожертвовать независимостью Украины», — подчеркнул министр. Ранее немецкое агентство Welt писало о том, что лидеры ведущих стран Евросоюза при посещении Киева просили президента Украины Владимира Зеленского договориться с президентом России Владимиром Путиным. СМИ объяснило это тем, что экономический ущерб, который их страны несут из-за конфликта, становится все больше и его труднее компенсировать. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что мирные жители ДНР и ЛНР страдали от постоянных карательных операций ВСУ. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Просьбы стран Африки, Азии и ближневосточного региона к Киеву пойти на компромисс с Москвой являются бессмысленными. Так считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Нереалистично предлагать то, что Украина пожертвует своими людьми, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир. Эти последние призывы к компромиссу являются лишь побочным эффектом растущей усталости», — цитирует Кулебу американский журнал Foreign Affairs. Глава украинского МИД объяснил просьбы стран прекратить сопротивление РФ тем, что государства хотят разблокирования экспорта зерна. «Они хотят для этого пожертвовать независимостью Украины», — подчеркнул министр. Ранее немецкое агентство Welt писало о том, что лидеры ведущих стран Евросоюза при посещении Киева просили президента Украины Владимира Зеленского договориться с президентом России Владимиром Путиным. СМИ объяснило это тем, что экономический ущерб, который их страны несут из-за конфликта, становится все больше и его труднее компенсировать. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что мирные жители ДНР и ЛНР страдали от постоянных карательных операций ВСУ.