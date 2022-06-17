В настоящее время пожар полностью ликвидирован Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сообщение о возгорании нежилого здания на проспекте Парковый в Перми поступило дежурному вечером 18 июня, после чего на место было отправлено первое пожарно-спасательное подразделение. Приблизительная площадь пожара составила 30 квадратных метров.

«В тушении принимали участие 15 человек личного состава и 4 единицы техники. На пожаре погибших и пострадавших нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы проводят проверку. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.