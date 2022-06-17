17 июня 2022

В Перми 15 пожарных тушили горящее здание. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные тушат мастерскую скульптора Геворга Геворкяна. Екатеринбург, пожарная машина
В настоящее время пожар полностью ликвидирован Фото:

Сообщение о возгорании нежилого здания на проспекте Парковый в Перми поступило дежурному вечером 18 июня, после чего на место было отправлено первое пожарно-спасательное подразделение. Приблизительная площадь пожара составила 30 квадратных метров.

«В тушении принимали участие 15 человек личного состава и 4 единицы техники. На пожаре погибших и пострадавших нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы проводят проверку. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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Сообщение о возгорании нежилого здания на проспекте Парковый в Перми поступило дежурному вечером 18 июня, после чего на место было отправлено первое пожарно-спасательное подразделение. Приблизительная площадь пожара составила 30 квадратных метров. «В тушении принимали участие 15 человек личного состава и 4 единицы техники. На пожаре погибших и пострадавших нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы проводят проверку. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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