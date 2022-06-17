Депутат Госдумы от ЯНАО начал борьбу за северные надбавки

Депутат Дмитрий Погорелый борется за введение северных надбавок для всех северян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» по ЯНАО Дмитрий Погорелый предложил ввести северные надбавки с первого дня работы для всех категорий работников. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«На Ямале уже несколько лет северные надбавки с первого дня работы начисляются специалистам бюджетной сферы. Такое же правило должно быть распространено и на работников коммерческих организаций, и служащих федеральных структур», — написал Погорелый.

Он сообщил, что решение данного вопроса находится в ведении федерального правительства. Депутат намерен «последовательно, шаг за шагом» бороться за начисление северных надбавок с первого дня для всех. Кроме того, Погорелый предложил обсудить вопросы повышения пенсий жителям ЯНАО и сохранения льгот при переезде в другие регионы страны.

Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Погорелый участвовал в кампании по рассмотрению жалоб старшего поколения. Неделя обращений пенсионеров к депутатам была организована партией «Единая Россия».