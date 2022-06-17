17 июня 2022
16 июня 2022

Депутат Госдумы от ЯНАО начал борьбу за северные надбавки

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Дмитрий Погорелый борется за введение северных надбавок для всех северян Фото:

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» по ЯНАО Дмитрий Погорелый предложил ввести северные надбавки с первого дня работы для всех категорий работников. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«На Ямале уже несколько лет северные надбавки с первого дня работы начисляются специалистам бюджетной сферы. Такое же правило должно быть распространено и на работников коммерческих организаций, и служащих федеральных структур», — написал Погорелый.

Он сообщил, что решение данного вопроса находится в ведении федерального правительства. Депутат намерен «последовательно, шаг за шагом» бороться за начисление северных надбавок с первого дня для всех. Кроме того, Погорелый предложил обсудить вопросы повышения пенсий жителям ЯНАО и сохранения льгот при переезде в другие регионы страны.

Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Погорелый участвовал в кампании по рассмотрению жалоб старшего поколения. Неделя обращений пенсионеров к депутатам была организована партией «Единая Россия».

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Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» по ЯНАО Дмитрий Погорелый предложил ввести северные надбавки с первого дня работы для всех категорий работников. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «На Ямале уже несколько лет северные надбавки с первого дня работы начисляются специалистам бюджетной сферы. Такое же правило должно быть распространено и на работников коммерческих организаций, и служащих федеральных структур», — написал Погорелый. Он сообщил, что решение данного вопроса находится в ведении федерального правительства. Депутат намерен «последовательно, шаг за шагом» бороться за начисление северных надбавок с первого дня для всех. Кроме того, Погорелый предложил обсудить вопросы повышения пенсий жителям ЯНАО и сохранения льгот при переезде в другие регионы страны. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Погорелый участвовал в кампании по рассмотрению жалоб старшего поколения. Неделя обращений пенсионеров к депутатам была организована партией «Единая Россия».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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