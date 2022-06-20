Мэрия Салехарда ответила на жалобы жителей об отсутствии туалетов

Администрация Салехарда (ЯНАО) отреагировала на сообщения жителей о том, что в городе отсутствуют общественные туалеты. Информация об этом опубликована в соцсети «ВКонтакте».
«Общественный туалет в горсаду начнет работать с 22 июня на весь летний период. До конца этой недели установят общественный туалет на прилегающей территории озера Лебяжье», — сообщила администрация в комментариях под постом с жалобами.
Представители мэрии пояснили, что уборные работают в Парке Победы и у открытого спортивного комплекса по ул. Обская. Также планируется установка туалета на территории центра культуры и спорта «Геолог».
Ранее в группе «Подслушано Салехард» местная жительница разместила пост, в котором пожаловалась на отсутствие общественных туалетов. Публикация набрала более 70 комментариев.
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Администрация Салехарда (ЯНАО) отреагировала на сообщения жителей о том, что в городе отсутствуют общественные туалеты. Информация об этом опубликована в соцсети «ВКонтакте». «Общественный туалет в горсаду начнет работать с 22 июня на весь летний период. До конца этой недели установят общественный туалет на прилегающей территории озера Лебяжье», — сообщила администрация в комментариях под постом с жалобами. Представители мэрии пояснили, что уборные работают в Парке Победы и у открытого спортивного комплекса по ул. Обская. Также планируется установка туалета на территории центра культуры и спорта «Геолог». Ранее в группе «Подслушано Салехард» местная жительница разместила пост, в котором пожаловалась на отсутствие общественных туалетов. Публикация набрала более 70 комментариев.