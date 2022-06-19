Жители Салехарда жалуются на отсутствие туалетов

20 июня 2022 в 00:28 Размер текста - 17 +

Жители столицы ЯНАО недовольны закрытыми общественными туалетами в парках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Салехарда (ЯНАО) разместила анонимный пост, в котором жалуется на отсутствие общественных туалетов в городе. Информация появилась в группе «Подслушано Салехард» в социальной сети «ВКонтакте». «Вот все у нас в городе хорошо, но есть одно но! Нет общественных туалетов. Сегодня гуляли по парку, а туалет стоит, такой красивый, новенький, но закрытый», — рассказывает анонимный житель города. В комментариях многие соглашаются с автором поста. Так, Ольга Мирошникова рассказывает, что это проблема продолжается «из года в год». В администрацию Салехарда агентство направило запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало о том, что мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай вынесла на общественное обсуждение общественные туалеты. Однако, жители города отказались выбирать места размещения уборных. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Жительница Салехарда (ЯНАО) разместила анонимный пост, в котором жалуется на отсутствие общественных туалетов в городе. Информация появилась в группе «Подслушано Салехард» в социальной сети «ВКонтакте». «Вот все у нас в городе хорошо, но есть одно но! Нет общественных туалетов. Сегодня гуляли по парку, а туалет стоит, такой красивый, новенький, но закрытый», — рассказывает анонимный житель города. В комментариях многие соглашаются с автором поста. Так, Ольга Мирошникова рассказывает, что это проблема продолжается «из года в год». В администрацию Салехарда агентство направило запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало о том, что мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай вынесла на общественное обсуждение общественные туалеты. Однако, жители города отказались выбирать места размещения уборных.