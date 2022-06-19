19 июня 2022
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17 июня 2022

Жители Салехарда жалуются на отсутствие туалетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. Челябинск , туалет, биотуалет
Жители столицы ЯНАО недовольны закрытыми общественными туалетами в парках Фото:

Жительница Салехарда (ЯНАО) разместила анонимный пост, в котором жалуется на отсутствие общественных туалетов в городе. Информация появилась в группе «Подслушано Салехард» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот все у нас в городе хорошо, но есть одно но! Нет общественных туалетов. Сегодня гуляли по парку, а туалет стоит, такой красивый, новенький, но закрытый», — рассказывает анонимный житель города.

В комментариях многие соглашаются с автором поста. Так, Ольга Мирошникова рассказывает, что это проблема продолжается «из года в год». В администрацию Салехарда агентство направило запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай вынесла на общественное обсуждение общественные туалеты. Однако, жители города отказались выбирать места размещения уборных.

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Жительница Салехарда (ЯНАО) разместила анонимный пост, в котором жалуется на отсутствие общественных туалетов в городе. Информация появилась в группе «Подслушано Салехард» в социальной сети «ВКонтакте». «Вот все у нас в городе хорошо, но есть одно но! Нет общественных туалетов. Сегодня гуляли по парку, а туалет стоит, такой красивый, новенький, но закрытый», — рассказывает анонимный житель города. В комментариях многие соглашаются с автором поста. Так, Ольга Мирошникова рассказывает, что это проблема продолжается «из года в год». В администрацию Салехарда агентство направило запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало о том, что мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай вынесла на общественное обсуждение общественные туалеты. Однако, жители города отказались выбирать места размещения уборных.
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