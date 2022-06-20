В Курганской области ищут кандидатов на пост мэра

В Катайске объявили новый конкурс по отбору кандидатур на пост главы города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Катайске Курганской области объявили новый конкурс по отбору кандидатур на пост главы города. Решение приняли на внеочередном заседании думы, сообщил URA.RU председатель гордумы Константин Поспелов.

«Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Катайска. Установить срок приема документов с 19 по 30 сентября 2022 года», — указано в постановлении, текст которого есть в распоряжении редакции URA.RU.

Кандидаты должны предоставить в конкурсную комиссию заявление на участие в конкурсе, анкету, копию паспорта, согласие на обработку персональных данных. От претендентов на пост мэра ждут программу первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию, копии документов об образовании и трудовой книжки. Конкурс назначен на 1 ноября.

Ранее URA.RU сообщало, что в Катайске ужесточили требования к претендентам на пост главы города. Изменения коснулись наличия высшего образования по определенным специальностям. Предыдущий конкурс по отбору кандидатур на пост мэра был признан несостоявшимся. Два кандидата из трех отозвали свои заявления.