В Тюмени в результате пожара погиб мужчина

В настоящее время устанавливаются причины возгорания Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В результате тушения пожара в Тюмени было обнаружено тело мужчины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области.

«В ночь на 4 июля 2022 года в частном доме, расположенном по улице Дорожной в городе Тюмени, в результате тушения пожара обнаружено тело мужчины 1986 года рождения. Тело без внешних признаков криминальной смерти», — передает пресс-служба ведомства.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания. Также опрошены очевидцы. По одной из версий следствия, причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем.