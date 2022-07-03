03 июля 2022
02 июля 2022
01 июля 2022

В Тюмени в результате пожара погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Археологические раскопки в заречной части города. Тюмень, дом под снос, старая зарека, игарская 9, большая заречная 47
В настоящее время устанавливаются причины возгорания Фото:

В результате тушения пожара в Тюмени было обнаружено тело мужчины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области.

«В ночь на 4 июля 2022 года в частном доме, расположенном по улице Дорожной в городе Тюмени, в результате тушения пожара обнаружено тело мужчины 1986 года рождения. Тело без внешних признаков криминальной смерти», — передает пресс-служба ведомства.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания. Также опрошены очевидцы. По одной из версий следствия, причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

В результате тушения пожара в Тюмени было обнаружено тело мужчины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области. «В ночь на 4 июля 2022 года в частном доме, расположенном по улице Дорожной в городе Тюмени, в результате тушения пожара обнаружено тело мужчины 1986 года рождения. Тело без внешних признаков криминальной смерти», — передает пресс-служба ведомства. В настоящее время устанавливаются причины возгорания. Также опрошены очевидцы. По одной из версий следствия, причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...