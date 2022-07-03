03 июля 2022
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01 июля 2022

Окна тюменцев обстреляли неизвестные

© Служба новостей «URA.RU»
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Исторические дома на улице Береговой. Тюмень, старый дом, ретро, старые окна, дом деревянный, зарека, улица береговая
На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются Фото:

Окна многоэтажного дома в Тюмени по улице Александра Протозанова обстреляли неизвестные. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по тюменской области.

«В настоящее время возбуждено административное производство по статье 7.17 КоАП РФ (Умышленное повреждение чужого имущества). Обстоятельства и лица причастные к данному инциденту устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени неизвестные обстреливают машины и окна квартир. Фотографиями местные жители поделились в социальных сетях.

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Окна многоэтажного дома в Тюмени по улице Александра Протозанова обстреляли неизвестные. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по тюменской области. «В настоящее время возбуждено административное производство по статье 7.17 КоАП РФ (Умышленное повреждение чужого имущества). Обстоятельства и лица причастные к данному инциденту устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени неизвестные обстреливают машины и окна квартир. Фотографиями местные жители поделились в социальных сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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