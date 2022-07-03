Окна тюменцев обстреляли неизвестные

На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Окна многоэтажного дома в Тюмени по улице Александра Протозанова обстреляли неизвестные. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по тюменской области.

«В настоящее время возбуждено административное производство по статье 7.17 КоАП РФ (Умышленное повреждение чужого имущества). Обстоятельства и лица причастные к данному инциденту устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени неизвестные обстреливают машины и окна квартир. Фотографиями местные жители поделились в социальных сетях.