26 июня 2022
25 июня 2022

Тюменский рыбак поймал на удочку чайку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тридцать первый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, добыча, рыба, городские птицы, чайка
Птица запуталась в леске заброшенной рыбаком удочки Фото:

Тюменец Виктор Кицкан во время рыбалки поймал на удочку чайку. Видео происшествия в своих социальных сетях опубликовал сам мужчина. Птица запуталась в леске, но в итоге была освобождена и отпущена.

«Витя, тащи свой трофей! Самый большой улов за сегодня. Витя — рыболов, ***** (блин — прим. URA.RU)», — прокомментировал видео с необычным уловом товарищ тюменца, снимавший происшествие на видео.

На ролике, выложенном в социальной сети «ВКонтакте» видно, что чайка запуталась в леске заброшенной тюменцем удочки. Мужчина подтащил птицу к лодке, распутал нить и отпустил пернатую на волю.

Ранее URA.RU писало о других необычных уловах тюменских рыбаков. Так, один из горожан поймал золотую рыбку, а другой за два часа выловил 170 окуней.

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Тюменец Виктор Кицкан во время рыбалки поймал на удочку чайку. Видео происшествия в своих социальных сетях опубликовал сам мужчина. Птица запуталась в леске, но в итоге была освобождена и отпущена. «Витя, тащи свой трофей! Самый большой улов за сегодня. Витя — рыболов, ***** (блин — прим. URA.RU)», — прокомментировал видео с необычным уловом товарищ тюменца, снимавший происшествие на видео. На ролике, выложенном в социальной сети «ВКонтакте» видно, что чайка запуталась в леске заброшенной тюменцем удочки. Мужчина подтащил птицу к лодке, распутал нить и отпустил пернатую на волю. Ранее URA.RU писало о других необычных уловах тюменских рыбаков. Так, один из горожан поймал золотую рыбку, а другой за два часа выловил 170 окуней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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