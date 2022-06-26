Птица запуталась в леске заброшенной рыбаком удочки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменец Виктор Кицкан во время рыбалки поймал на удочку чайку. Видео происшествия в своих социальных сетях опубликовал сам мужчина. Птица запуталась в леске, но в итоге была освобождена и отпущена.

«Витя, тащи свой трофей! Самый большой улов за сегодня. Витя — рыболов, ***** (блин — прим. URA.RU)», — прокомментировал видео с необычным уловом товарищ тюменца, снимавший происшествие на видео.

На ролике, выложенном в социальной сети «ВКонтакте» видно, что чайка запуталась в леске заброшенной тюменцем удочки. Мужчина подтащил птицу к лодке, распутал нить и отпустил пернатую на волю.

Ранее URA.RU писало о других необычных уловах тюменских рыбаков. Так, один из горожан поймал золотую рыбку, а другой за два часа выловил 170 окуней.