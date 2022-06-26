Депутату из ЯНАО добавили федеральных полномочий

Андрей Нестерук возглавит проект по защите животных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат заксобрания ЯНАО Андрей Нестерук назначен руководителем федерального проекта «Защита животного мира». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Депутат Законодательного Собрания ЯНАО Андрей Нестерук будет курировать федеральный партийный проект „Защита животного мира“, главной целью которого станет формирование в обществе ответственного отношения к животным», — говорится в сообщении. В заксобрании отметили, что на данный момент в ЯНАО работают 12 муниципальных приютов для животных, в которые в этом году поступило 1425 питомцев.

К разработке проекта и обсуждению поправок в законодательстве РФ будут привлекать зоозащитные организации. Также власти создадут систему приема и обработки сообщений об инцидентах в этой сфере.

Ранее URA.RU сообщало, что в период длительных отпусков в ЯНАО нередки случаи, когда хозяева выбрасывают домашних животных, за которыми некому смотреть. Так, в Новом Уренгое неизвестные выбросили на помойку шесть декоративных кроликов.