В Кургане упало производство лекарств и одежды

Выпуск лекарств в Курганской области уменьшился по сравнению с прошлым годом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области существенно снизилось производство лекарственных препаратов, а также упали объемы изготовления одежды. Свердловскстат опубликовал данные, касающиеся индекса промпроизводства за первые 5 месяцев этого года по отношению к аналогичному периоду 2021-го.

«Отрасли, снизившие объемы производства по сравнению с январем-маем 2021 года: производство одежды — (-) 26%, выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — (-) 17,7%, ремонт и монтаж машин и оборудования — (-) 13%, производство мебели — (-) 7,8%», — указано на сайте Свердловскстата. Помимо прочего ведомство зафиксировало спад добычи полезных ископаемых. За 5 месяцев этого года в Курганской области из недр извлекли лишь 82,5% от прошлогодних объемов.

В то же время уменьшилось производство спецодежды, постельного белья, трикотажа, бетона и прицепов. Среди отраслей, где зафиксирован рост (на треть) — производство неметаллической минеральной продукции. Позитивную динамику в мае по сравнению с соответствующим месяцем 2021 года ведомство отметило в изготовлении древесины, щебня, глины, стеклопакетов, арматуры и конвейеров. Из продуктовой линейки возросло производство мяса птицы, подсолнечного масла, пшеничной муки, сельди, мясных консервов и кондитерских изделий. Снизился же выпуск творога, кефира, сливок, сыров, сметаны, крупы и комбикормов.

Ранее URA.RU также приводил данные Свердовскстата. Так, за неделю в Курганской области резко подорожали консервы для детского питания. Стоимость одного килограмма овощных консервов выросла более чем на 5%, поднялась цена на стерилизованное молоко и детские сухие смеси.

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